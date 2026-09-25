Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương giành Huy chương đồng canoeing đôi nữ 500m

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Ngày 25-9, hai tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã xuất sắc giành Huy chương đồng nội dung C2 đôi nữ 500m môn canoeing tại ASIAD 20, mang thêm một tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
Các tuyển thủ Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (bên phải) trên bục nhận huy chương. Ảnh: Đoàn TTVN
Bước vào tranh tài ở nội dung C2 đôi nữ 500m, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh của châu lục. Đây là nội dung đòi hỏi cao về thể lực, kỹ thuật, tốc độ và đặc biệt là sự phối hợp chính xác giữa hai tay chèo trong từng nhịp chèo.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, hai vận động viên Việt Nam đã duy trì tốc độ ổn định, bám đuổi các đối thủ trong suốt hành trình 500m. Chung cuộc, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích với thành tích 1 phút 57 giây 255, giành Huy chương đồng.
Huy chương vàng nội dung này thuộc về đôi thuyền Trung Quốc, trong khi Uzbekistan giành Huy chương bạc.
Tấm Huy chương đồng của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương là thành quả đáng ghi nhận của đua thuyền Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh của các tay chèo Việt Nam ở những nội dung tốc độ trên đường đua châu lục.
Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân trao thưởng cho Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương. Ảnh: BHL
Ngay sau phần thi, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân phối hợp với Tập đoàn T&T trao thưởng nóng nhằm động viên tinh thần thi đấu của các tuyển thủ.
Sáng 25-9, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, đã gặp gỡ, biểu dương và trao phần thưởng của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân cùng Tập đoàn T&T cho vận động viên Diệp Thị Hương.
https://hanoimoi.vn/nguyen-thi-huong-diep-thi-huong-gianh-huy-chuong-dong-canoeing-doi-nu-500m-1758161.html
Theo hanoimoi.vn
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