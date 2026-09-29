Asian Games 20: Điền kinh Thái Lan vào top đầu châu lục

Trong ngày thi đấu thứ chín (28/9) tại ASIAD 20, ở môn cầu mây, nội dung regu nam, đội Việt Nam gặp đội Thái Lan ở bán kết, nhưng không thể tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Lượt chạy vòng loại 4x400m tiếp sức nam của VĐV Trần Đình Sơn. Ảnh: Bùi Lượng

Các tuyển thủ Việt Nam thua 7-15 ở hiệp đầu và tiếp tục thất bại 6-15 ở hiệp hai, qua đó nhận Huy chương Đồng.

Ở nội dung đôi nữ cầu mây, Việt Nam tạo thêm dấu ấn bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hàn Quốc. Các cô gái Việt Nam thắng 15-6 ở hiệp đầu và 15-13 trong hiệp hai để giành quyền vào chung kết gặp Philippines sáng nay (29/9) và chắc chắn sẽ có ít nhất Huy chương Bạc.

Boxing cũng chắc chắn sẽ mang về hai huy chương khi Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh lần lượt vượt qua các đối thủ Hàn Quốc và Iran ở tứ kết.

Nguyễn Thị Tâm áp đảo Bak Cho Rong, giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 ở hạng 51kg nữ, trong khi Lưu Diễm Quỳnh đánh bại Khoshkhabar Parmida với tỷ số 5-0 ở hạng 75kg nữ. Cả hai cùng giành quyền vào bán kết.

Hôm qua, bắn súng Việt Nam đã ở tiệm cận thành tích có huy chương ở nội dung súng ngắn 25m nữ. Trịnh Thu Vinh bước vào vòng chung kết với vị trí thứ hai vòng loại, đạt 585 điểm sau hai phần thi bắn chậm và bắn nhanh. Riêng phần bắn nhanh, cô đạt 294 điểm với ba loạt đều ghi 98 điểm, một màn thể hiện cho thấy sự ổn định trước khi bước vào cuộc đấu loại trực tiếp.

Ở chung kết, Thu Vinh khởi đầu với ba lần bắn trúng chuẩn ở loạt đầu, có thời điểm vươn lên đứng thứ hai. Tuy nhiên, xạ thủ Việt Nam không duy trì được lợi thế ở những loạt quyết định, kết thúc với 31 hit, đứng thứ tư và chỉ kém người giành Huy chương Đồng đúng một hit.

Ở cuộc đua đồng đội, Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung cũng trải qua một màn rượt đuổi đáng chú ý. Sau phần bắn chậm, đội Việt Nam đứng thứ bảy, nhưng đã cải thiện thứ hạng nhờ phần bắn nhanh, đạt tổng cộng 1.732 điểm cùng 56 lần trúng tâm. Nguyễn Thùy Trang đạt 578 điểm, còn Nguyễn Thùy Dung đạt 569 điểm. Việt Nam kết thúc ở vị trí thứ tư, chỉ kém Đài Loan (Trung Quốc) hai điểm.

Ở các môn khác, Đặng Công Đức vượt qua Andrey Tyutyun (Kazakhstan) 148-146 ở vòng 1/8 cung 3 dây nam để vào tứ kết gặp Choi Yong Hee (Hàn Quốc) ngày 1/10.

Tối qua, đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam gồm: Tạ Ngọc Tưởng, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Lê Ngọc Phúc hoàn thành lượt chạy với thành tích 3 phút 04 giây 17 và giành quyền vào chung kết sẽ diễn ra tối 29/9.

Trung Quốc giành thêm sáu Huy chương Vàng ở các môn bắn súng, nhảy cầu, bơi nghệ thuật và eSports. Nổi bật nhất là xạ thủ Tiêu Gia Duệ Huyên, người lập cú đúp Huy chương Vàng ở nội dung súng ngắn thể thao 25m cá nhân nữ và đồng đội.

Trung Quốc cũng đoạt hai Huy chương Vàng nhảy cầu ở nội dung cầu mềm 1m nam và nữ cùng một Huy chương Vàng đồng đội bơi nghệ thuật, trong khi đội thể thao điện tử của họ vô địch ở nội dung Honor of Kings.

Nhật Bản tiếp tục giữ vững ngôi thứ hai toàn khi có thêm ba Huy chương Vàng ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam, đua xe đạp địa hình tốc độ (BMX Racing) nam và nữ. Nổi bật trên đường đua 400m vượt rào nữ là Huy chương Vàng, lập kỷ lục đại hội của vận động viên đoàn UAE là Mariam Kareem với thành tích 54 giây 31.

“Bew” đưa điền kinh Thái Lan vào tốp đầu châu lục

Những ngày thi đấu vừa qua, vận động viên Puripol Booson (biệt danh “Bew”) sinh năm 2006 của Thái Lan đã khiến cả châu lục sững sờ và nể phục bởi liên tục phá kỷ lục trên hai đường chạy danh giá của điền kinh, cùng lúc giành Huy chương Vàng, lập kỷ lục ASIAD với thành tích 9,90 giây ở cự ly 100m và 19,88 giây ở cự ly 200m.

Huy chương Vàng chạy 100m nam của “Bew” là Huy chương Vàng đầu tiên của Thái Lan ở môn điền kinh sau 16 năm, kể từ khi đội chạy tiếp sức 4x400m nữ của họ đoạt Huy chương Vàng tại Á vận hội năm 2010 và 48 năm từ khi họ vô địch ở nội dung này năm 1978.

Thành tích ở đường chạy 200m nam của “Bew” đã mang về Huy chương Vàng thứ hai cho Thái Lan, lập tiếp kỷ lục đại hội, sau khi đã phá kỷ lục do chính mình lập tại bán kết. Xuất sắc hơn, ba lần chạy 100m dưới 10 giây cho thấy Puripol đã tiến tới nhóm vận động viên hàng đầu châu lục, tiệm cận hàng đầu thế giới.

Ít ai biết rằng, môn thể thao đầu tiên của Puripol lại là môn bóng ném ở trường học tại quê nhà tỉnh Samut Prakan khi mới chín tuổi. Tuy chơi bóng kém, nhưng giáo viên thể dục lại phát hiện tố chất đặc biệt của cậu bé trong các pha băng tốc khi thi đấu và đưa cậu vào đội điền kinh cấp tỉnh để rồi đoạt ngôi vô địch ngay ở lần đầu dự giải.

Cũng từ đây, Puripol được chú ý đầu tư và chính thức bước vào con đường tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp. Sau lần đầu phá kỷ lục quốc gia ở tuổi 16 ở cả hai cự ly 100m, 200m năm 2022 đã tồn tại hơn 20 năm và lập kỷ lục với thành tích 10,09 giây tại Giải vô địch trẻ thế giới ở Colombia, trở thành vận động viên dưới 18 tuổi chạy nhanh nhất thế giới khi đó, Puripol tiếp tục hai lần lập “hat-trick” vàng ở hai nội dung trên và chạy tiếp sức 4x100m tại SEA Games 31 và SEA Games 33.

Nỗ lực đỉnh cao của Puripol là hai Huy chương Vàng và kỷ lục danh giá tại ASIAD vừa qua. Không những vậy, theo chia sẻ với báo chí của chân chạy ngôi sao Thái Lan, mục tiêu của anh sẽ là bục cao vinh quang tại giải vô địch thế giới và Olympic trong tương lai.

Kỷ lục của Puripol Boonson cho thấy bước phát triển vượt bậc và hiệu quả đầu tư của thể thao Thái Lan thời gian qua cũng như khả năng cạnh tranh của các vận động viên Đông Nam Á ở những môn thể thao đỉnh cao của châu lục.

Theo nhandan.vn