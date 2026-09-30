Huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không tận dụng được những cơ hội trong hiệp 2. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết Ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu và chuẩn bị phương án cho cuộc đối đầu Pakistan ở lượt trận cuối.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: VFF

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho từng thời điểm.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam bố trí ba tiền vệ nhằm tăng khả năng tranh chấp và đánh chặn ở khu vực giữa sân. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, các cầu thủ nhìn chung đã thực hiện đúng những yêu cầu chiến thuật được đề ra.

Sang hiệp 2, nhận thấy thể lực của các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu suy giảm, Ban huấn luyện tăng cường nhân sự tấn công. Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng lần lượt được đưa vào sân, trong khi đội hình Việt Nam được đẩy cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

“Dù vậy, chúng tôi đã không thể ghi bàn. Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc nuối và có phần day dứt về điều này”, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ.

Nhà cầm quân 49 tuổi cũng thừa nhận quá trình chuẩn bị chiến thuật của đội tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần cải thiện. Ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình, phân tích những vấn đề đã bộc lộ để có sự điều chỉnh cho trận đấu tiếp theo.

Tìm phương án khi thiếu Xuân Son

Một trong những vấn đề được quan tâm sau trận đấu là ảnh hưởng từ sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này bị tổn thương cơ đùi sau trong chiến thắng 1-0 trước Philippines và không thể tiếp tục thi đấu tại giải.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận việc thiếu Xuân Son ảnh hưởng đáng kể đến các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam.

“Trên mặt trận tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn; tuy nhiên đó cũng chỉ là chữ ‘nếu’”, ông nói.

Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, đội tuyển cần chuẩn bị những giải pháp khác trong thời gian Xuân Son vắng mặt. Ông đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ trong trận gặp Thái Lan, đặc biệt khi Việt Nam liên tục gia tăng sức ép trong hiệp 2 nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết với trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng, ông sẽ tiếp tục đánh giá toàn bộ đội hình, phân tích những hạn chế và tìm phương án phù hợp cho trận đấu còn lại.

Sau hai lượt trận, Thái Lan toàn thắng, trong khi đội tuyển Việt Nam có một chiến thắng và một thất bại. Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả trước Thái Lan để tập trung cho lượt trận cuối.

“Trận đấu với Pakistan là trận cuối cùng ở vòng này. Cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ, vì vậy toàn đội phải tập trung tối đa, nỗ lực hết sức mình cho trận gặp Pakistan tới đây”, ông nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Pakistan ngày 2/10, ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo nhandan.vn