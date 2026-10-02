Nguyễn Thị Tâm giành HCB Asiad 20, thiết lập cột mốc lịch sử cho boxing Việt Nam

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thua Wu Yu (Trung Quốc) 0-5 ở chung kết hạng 51kg nữ, nhưng vẫn tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên vào chung kết một kỳ Á vận hội.

Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên vào chung kết một kỳ Á vận hội.

Tại nhà thi đấu Nishio (Nagoya, Nhật Bản), Nguyễn Thị Tâm bước vào trận tranh HCV với Wu Yu, nhà vô địch Olympic Paris 2024 ở hạng 50kg. Võ sĩ Trung Quốc nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và dồn đại diện Việt Nam về góc đài. Tâm giữ cự ly, chờ thời cơ phản đòn. Ở hiệp đầu, một trong năm giám khảo chấm Tâm thắng 10-9, bốn người còn lại chấm Wu Yu thắng.

Sang hiệp hai, Wu Yu lùi lại, di chuyển để né đòn trong khi Tâm chủ động áp sát tìm cơ hội tấn công. Những nỗ lực của võ sĩ Việt Nam chưa đủ để đổi chiều bảng điểm: cả năm giám khảo đều chấm hiệp này cho Wu Yu.

Ở hiệp cuối, Tâm tận dụng chiều cao và sải tay để tiếp tục gây sức ép, nhưng đối thủ di chuyển linh hoạt, hóa giải các pha ra đòn. Wu Yu thắng tiếp hiệp ba theo cả năm bảng điểm, khép lại trận chung kết với kết quả 5-0.

Wu Yu sở hữu thành tích hàng đầu ở cấp độ quốc tế. Cô từng giành HCV Olympic Paris 2024, sau đó tiếp tục khẳng định vị thế ở hạng 51kg với các danh hiệu quốc tế trước thềm Asiad 20.

Trước chung kết, Tâm lần lượt đánh bại Ramisha Shrestha (Nepal) 5-0, Guo Yi-xuan (Đài Bắc Trung Hoa) 4-1, Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 và Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0. Chiến thắng ở bán kết đặc biệt đáng chú ý bởi Balkibekova là nhà vô địch thế giới hạng 51kg năm 2025.

Ở tuổi 32, Tâm có thêm một bước tiến tại đấu trường châu lục. Năm 2018, cô giành HCĐ Asiad. Trong sự nghiệp, nữ võ sĩ còn hai lần vô địch châu Á và đoạt HCB giải vô địch boxing nữ thế giới năm 2023. Thành tích tại Aichi-Nagoya giúp Tâm đổi màu huy chương ở Á vận hội và trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên đi đến trận chung kết boxing tại đại hội.

Con đường trở lại sàn đấu của Tâm cũng trải qua nhiều thử thách. Chấn thương dây chằng gối gặp tại SEA Games 32 ảnh hưởng đến quá trình thi đấu. Sau thời gian điều trị, cô phẫu thuật vào tháng 10/2024 và bước vào giai đoạn hồi phục. Đầu năm 2025, Tâm trở lại tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Từ quãng thời gian ấy đến tấm HCB Asiad 20 là hành trình bền bỉ để cô trở lại nhóm võ sĩ hàng đầu.

https://tienphong.vn/nguyen-thi-tam-gianh-hcb-asiad-20-thiet-lap-cot-moc-lich-su-cho-boxing-viet-nam-post1881569.tpo

Theo tienphong.vn