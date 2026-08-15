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Hơn 600 vận động viên tham gia Ngày hội bóng bàn các câu lạc bộ Phú Thọ mở rộng

Trong 2 ngày 15-16/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh, hơn 600 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh đã tham gia Ngày hội bóng bàn các câu lạc bộ Phú Thọ mở rộng năm 2026.

Vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh và các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Tuyên Quang... đã sôi nổi thi đấu, tranh tài ở các nội dung trẻ, thiếu niên, nhi đồng, hạng DEFG diễn đàn, hạng DEFG nội tỉnh; giành tổng số 18 bộ huy chương.

Ở các nội dung trẻ, thiếu niên, nhi đồng, vận động viên thi đấu đơn nam, đơn nữ, đồng đội theo các lứa tuổi: U7, U8-9, U14-15, trung học phổ thông.

Hơn 600 vận động viên tham gia Ngày hội bóng bàn các câu lạc bộ Phú Thọ mở rộngBan tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia Ngày hội bóng bàn các câu lạc bộ Phú Thọ mở rộng năm 2026.

Hơn 600 vận động viên tham gia Ngày hội bóng bàn các câu lạc bộ Phú Thọ mở rộngCác vận động viên nhí tranh tài trong ngày thi đấu đầu tiên.

Ngày hội là sân chơi thể thao bổ ích, giúp các vận động viên trẻ và những người yêu thích môn bóng bàn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng bàn.

Đồng thời, góp phần tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao tỉnh.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào bóng bàn, góp phần xây dựng một cộng đồng bóng bàn ngày càng phát triển.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bóng bàn Vận động viên Ngày hội câu lạc bộ Phú thọ Thiếu niên Tranh tài Nhi đồng Huy chương Quảng ninh
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