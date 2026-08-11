Đội tuyển Việt Nam cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch

Phát biểu trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho biết đội tuyển Việt Nam luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch.

Tuyển Việt Nam nỗ lực giành kết quả tốt trước Malaysia. Nguồn: VFF

Trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có những chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Theo VFF, cầu thủ sinh năm 1997 này khẳng định đội tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cao nhất cho đối thủ, đồng thời duy trì sự tập trung và quyết tâm hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

Nguyễn Thành Chung cho biết bên cạnh việc mỗi cá nhân cầu thủ chủ động nghiên cứu đối thủ, ban huấn luyện cũng đang tiến hành phân tích băng hình và tổ chức các buổi họp chuyên môn để toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Đến thời điểm hiện tại, mỗi người trong chúng tôi đều đã có những sự chuẩn bị nhất định về cách xử lý trong từng tình huống. Ban huấn luyện cũng sẽ mổ băng, tổ chức các cuộc họp để giúp toàn đội chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu,” Thành Chung chia sẻ.

Trung vệ Thành Chung cho biết đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan dù đội tuyển đang có thành tích đối đầu tích cực trước Malaysia trong nhiều năm qua.

“Đối với bản thân tôi, khi đội tuyển đã đặt mục tiêu cao nhất thì đối thủ nào cũng như nhau. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch,” Thành Chung cho hay.

Theo Thành Chung, bóng đá là môn thể thao tập thể và không thể dự đoán trước kết quả khi trận đấu chưa diễn ra. Vì vậy, sự tập trung và tinh thần thi đấu là yếu tố quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam khi bước vào cuộc đối đầu với Malaysia.

Thành Chung khẳng định đội tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cao nhất cho đối thủ. Nguồn: VFF

“Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì 100%. Điều quan trọng là toàn đội luôn duy trì tinh thần và sự tập trung cao nhất để hướng tới những mục tiêu đã đặt ra.”

Nói về bàn thua trước Campuchia, Thành Chung thừa nhận không cầu thủ nào muốn phải nhận bàn thua, nhưng cho rằng đó là một phần trong quá trình thi đấu và toàn đội cần rút kinh nghiệm để hướng tới những trận đấu quan trọng phía trước.

“Không ai muốn nhận bàn thua cả. Đó là tình huống hệ thống của chúng tôi có phần mất tập trung,“Thành Chung chia sẻ.”Nhưng nhìn lại cả hành trình, điều quan trọng là các cá nhân đã cùng nhau tạo thành một tập thể và mục tiêu cao nhất của đội tuyển vẫn đạt được.”

Trả lời truyền thông, trung vệ sinh năm 1997 này cũng đã có chia sẻ về những áp lực mà thủ quân Nguyễn Quang Hải phải đối mặt trong thời gian qua và khẳng định luôn dành sự ủng hộ cho người đồng đội. Anh cho rằng những cầu thủ lớn luôn phải đối diện với sự kỳ vọng và cả những chỉ trích, nhưng điều quan trọng là họ biết cách vượt qua.

“Quang Hải là cầu thủ mà bản thân chúng tôi cũng như Ban huấn luyện luôn ghi nhận. Trong một tập thể lớn, sẽ có những cầu thủ không tránh khỏi bị chỉ trích, nhưng đó cũng là điều thường xảy ra với những cầu thủ lớn,“Thành Chung nói.”Tôi tin Quang Hải cũng như bất kỳ cầu thủ nào sẽ vượt qua được. Những lời tiêu cực đó gần như không ảnh hưởng đến chúng tôi.”

Thành Chung cũng cho biết huấn luyện viên Kim Sang-sik thường xuyên trao đổi với các cầu thủ trong suốt hành trình của đội tuyển, không chỉ sau khi kết thúc vòng bảng mà trước và sau mỗi trận đấu, bất kể kết quả như thế nào.

Về sức ép từ khán giả Malaysia khi đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt đi trên sân khách, Thành Chung cho rằng đó là một phần quen thuộc trong bóng đá đỉnh cao.

“Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận đấu và cũng đối diện với nhiều dạng áp lực khác nhau. Mỗi người sẽ có cách chuẩn bị riêng, nhưng toàn đội sẽ tự trang bị cho mình những gì cần thiết để bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất,” Thành Chung nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Kuala Lumpur vào lúc 20g ngày 16/8 (theo giờ Việt Nam, tức 21g giờ Malaysia).

Theo kế hoạch, đội tuyển tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13/8.

Theo TTXVN