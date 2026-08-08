Sở Giáo dục và Đào tạo giành giải Nhất nội dung đội nam, đội nữ môn Việt dã tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ

Sáng 8/8, tại phường Việt Trì đã diễn ra nội dung thi đấu môn Việt dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026. Tham gia thi đấu có 143 vận động viên (VĐV) đến từ 47 đơn vị. Các VĐV tranh tài ở các nội dung: đơn nam; đơn nữ; đội nam; đội nữ (nữ chạy 3 km; nam chạy 5 km).

Các vận động viên tranh tài trên đường đua.

Vận động viên Đinh Thanh Huệ (Sở GD&ĐT) đoạt giải nhất nội dung cá nhân nam.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các nội dung. Cụ thể, nội dung cá nhân nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Doãn Thị Oanh (Sở GD&ĐT); giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ngọc Anh (phường Thanh Miếu); giải Ba thuộc về VĐV Phạm Thị Hoa (xã Bao La). Cá nhân nam, giải Nhất thuộc về VĐV Đinh Thanh Huệ (Sở GD&ĐT); giải Nhì thuộc về VĐV Bùi Thanh Dưỡng (xã Toàn Thắng); giải Ba thuộc về VĐV Nguyễn Mạnh Lâm (xã Bằng Luân). Nội dung đội nữ, giải Nhất thuộc về Sở GD&ĐT; giải Nhì thuộc về phường Hòa Bình và giải Ba thuộc về phường Vân Phú. Nội dung đội nam, giải Nhất: Sở GD&ĐT; giải Nhì: phường Hòa Bình và giải Ba thuộc về xã Yên Lạc.

Ban tổ chức trao giải nội dung đội nữ.

Các nội dung thi đấu nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân, đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, giải đấu nhằm phát hiện, tuyển chọn, bổ sung lực lượng VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

Hương Lan