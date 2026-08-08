Sở Giáo dục và Đào tạo giành giải Nhất nội dung đội nam, đội nữ môn Việt dã tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ

{title}
{publish}
{head}
Sáng 8/8, tại phường Việt Trì đã diễn ra nội dung thi đấu môn Việt dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026. Tham gia thi đấu có 143 vận động viên (VĐV) đến từ 47 đơn vị. Các VĐV tranh tài ở các nội dung: đơn nam; đơn nữ; đội nam; đội nữ (nữ chạy 3 km; nam chạy 5 km).
Các vận động viên tranh tài trên đường đua.
Vận động viên Đinh Thanh Huệ (Sở GD&ĐT) đoạt giải nhất nội dung cá nhân nam.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các nội dung. Cụ thể, nội dung cá nhân nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Doãn Thị Oanh (Sở GD&ĐT); giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ngọc Anh (phường Thanh Miếu); giải Ba thuộc về VĐV Phạm Thị Hoa (xã Bao La). Cá nhân nam, giải Nhất thuộc về VĐV Đinh Thanh Huệ (Sở GD&ĐT); giải Nhì thuộc về VĐV Bùi Thanh Dưỡng (xã Toàn Thắng); giải Ba thuộc về VĐV Nguyễn Mạnh Lâm (xã Bằng Luân). Nội dung đội nữ, giải Nhất thuộc về Sở GD&ĐT; giải Nhì thuộc về phường Hòa Bình và giải Ba thuộc về phường Vân Phú. Nội dung đội nam, giải Nhất: Sở GD&ĐT; giải Nhì: phường Hòa Bình và giải Ba thuộc về xã Yên Lạc.
Ban tổ chức trao giải nội dung đội nữ.
Các nội dung thi đấu nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân, đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, giải đấu nhằm phát hiện, tuyển chọn, bổ sung lực lượng VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải thể thao quốc gia, quốc tế.
Hương Lan
Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026, qua đó giành ngôi nhất bảng và quyền vào bán kết, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự...
Tối 7/8, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 ở lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp,...
Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia lượt trận thứ 5 bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình.
Cuối tháng 7 vừa qua, ông Infantino buộc phải rút lại đề xuất bán 20% cổ phần của một đơn vị mới quản lý quyền thương mại của FIFA với giá khoảng 4,2 tỷ USD.
baophutho.vn Chiều 5/8, Ban tổ chức vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2027 tại tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho giải đấu.
Tối 4/8, đội tuyển Thái Lan tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào bán kết ASEAN Championship 2026 khi đánh bại Philippines với tỷ số tối thiểu 1-0 ở lượt trận thứ...
Sau chín năm rực rỡ tại Liverpool, Mohamed Salah đã chọn Trabzonspor làm bến đỗ mới, thay vì chuyển sang Saudi Arabia hoặc giải nhà nghề Mỹ.