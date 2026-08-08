HLV Kim Sang Sik: Đình Bắc đã vượt qua áp lực và có màn trình diễn xuất sắc

Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026, qua đó giành ngôi nhất bảng và quyền vào bán kết, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, đồng thời dành nhiều lời khen cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik quan sát các học trò từ ngoài sân. Ảnh: Trần Hải

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu tối 7/8, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Nói về màn trình diễn nổi bật của Nguyễn Đình Bắc, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ: “Sau trận gặp Singapore, tôi biết Đình Bắc có chút thất vọng khi phải rời sân sớm. Tuy nhiên, cậu ấy đã vượt qua áp lực và hôm nay thể hiện rất tốt, hoàn thành những yêu cầu của Ban huấn luyện”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định luôn đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Đình Bắc và mong muốn học trò vươn tới những sân chơi có trình độ cao hơn.

“Tôi thường xuyên trao đổi với Đình Bắc. Tôi mong cậu ấy không chỉ thi đấu tốt ở Đông Nam Á mà còn hướng tới những giải đấu có trình độ cao hơn. Tôi kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển của Đình Bắc và hy vọng cậu ấy sẽ hiểu những điều tôi mong muốn”, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Lý giải việc một số trụ cột như Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết: “Trước trận đấu, một số cầu thủ như Hoàng Hên, Tài Lộc hay Văn Hậu gặp vấn đề về sức khỏe nên Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp. Đây cũng là cơ hội để những cầu thủ khác được ra sân và thể hiện mình. Tôi hy vọng tất cả sẽ tiếp tục nỗ lực để đội tuyển ngày càng có chiều sâu lực lượng”.

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận hàng phòng ngự vẫn còn những thời điểm thiếu tập trung, song coi đó là bài học cần thiết trước vòng bán kết.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, việc liên tục điều chỉnh đội hình và vị trí thi đấu trong những trận vừa qua là chủ đích của Ban huấn luyện nhằm giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án ở giai đoạn quyết định của giải.

“Điều quan trọng là xây dựng một tập thể gắn kết để bất kỳ ai khi được trao cơ hội cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định.

Đình Bắc cùng đồng đội đã cống hiến vì người hâm mộ. Ảnh: Trần Hải

Được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Nguyễn Đình Bắc cho biết sự cạnh tranh trong đội tuyển luôn là động lực để bản thân nỗ lực hoàn thiện.

“Đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi ở mọi vị trí. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, giữ gìn thể trạng thật tốt để khi được trao cơ hội sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, tiền đạo 22 tuổi chia sẻ.

Nói về sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc bày tỏ: “Đó là nguồn động lực rất lớn. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để thi đấu tốt hơn và đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

Khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng một tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận bán kết lượt đi trên sân khách. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ được xác định sau khi lượt trận cuối bảng B kết thúc vào ngày 8/8.

Theo nhandan.vn