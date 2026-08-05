Thái Lan nối dài mạch toàn thắng, rộng cửa vào bán kết

Tối 4/8, đội tuyển Thái Lan tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào bán kết ASEAN Championship 2026 khi đánh bại Philippines với tỷ số tối thiểu 1-0 ở lượt trận thứ ba bảng B trên sân New Clark City (Philippines).

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) giành trận thắng thứ ba liên tiếp tại vòng bảng ASEAN Championship 2026. Ảnh: FA Thailand

Bàn thắng duy nhất của hậu vệ Waris Choolthong ở phút 84 giúp “Voi chiến” giành trọn 3 điểm, nâng tổng số điểm lên 9 sau ba trận và nắm lợi thế lớn trước lượt đấu cuối cùng. Chỉ cần hòa Myanmar ở trận đấu quyết định, thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson sẽ chính thức góp mặt tại bán kết.

Ở trận đấu này, huấn luyện viên Anthony Hudson thực hiện tới tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Hai chân sút ghi bàn ở trận trước là Yotsakon Burapha và Teerasak Poeiphimai đều được cất trên băng ghế dự bị nhằm bảo đảm thể lực cho chặng đường phía trước.

Trong điều kiện sân trơn do mưa lớn, Philippines nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra những cơ hội đầu tiên. Cole Mrowka có cú dứt điểm đáng chú ý ngay đầu trận, trong khi Daisuke Sato cũng thử vận may nhưng không thể đánh bại hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan.

Bên kia chiến tuyến, đội khách dần lấy lại thế trận và liên tục gây sức ép. Seksan Ratree đưa bóng dội xà ngang bằng một quả tạt đầy khó chịu, còn Jehhanafee Mamah và Pansa Hemviboon đều bỏ lỡ những cơ hội mở tỷ số.

Phút 41, Philippines có tình huống phản công nguy hiểm khi Cole Mrowka bứt tốc rồi chuyền thuận lợi cho Javier Mariona. Tuy nhiên, hậu vệ Wanchai Jarunongkran đã kịp thời lao về cản phá ngay trước thời điểm tiền đạo chủ nhà tung ra cú dứt điểm.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra giằng co với không nhiều cơ hội rõ rệt. Huấn luyện viên Anthony Hudson quyết định tung Yotsakon Burapha vào sân ở phút 67 nhằm tăng cường sức tấn công. Tiền đạo này ngay lập tức tạo dấu ấn khi có pha đánh đầu đưa bóng dội xà ngang ở phút 81.

Sức ép liên tục của Thái Lan cuối cùng cũng được cụ thể hóa chỉ ba phút sau đó. Từ pha xử lý khéo léo bên cánh trái của Picha Autra, bóng được treo chính xác vào vòng cấm để Waris Choolthong băng vào đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng đi chéo góc hạ gục thủ thành Patrick Deyto, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong quãng thời gian còn lại, Philippines nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách.

Chiến thắng 1-0 giúp Thái Lan vững vàng ở ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau ba trận, tiến rất gần tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, Philippines buộc phải chờ kết quả lượt đấu cuối cùng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Với pha lập công quyết định cùng màn trình diễn chắc chắn nơi hành lang cánh, Waris Choolthong được Ban tổ chức bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Theo nhandan.vn