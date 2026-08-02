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Hoàn thành giai đoạn I Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 tại cụm Việt Trì

Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi (từ ngày 22 - 31/7), Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, giai đoạn I tại cụm Việt Trì đã hoàn thành toàn bộ chương trình thi đấu, bảo đảm an toàn, chất lượng và đúng điều lệ.

Hoàn thành giai đoạn I Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 tại cụm Việt TrìBan tổ chức trao giải cho các huấn luyện viên, vận động viên ở môn thi kéo co.

Giai đoạn I của Hội khỏe Phù Đổng thu hút sự tham gia của 78 đơn vị, gồm 46 xã, phường và 32 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, với tổng số 3.159 vận động viên cùng 531 cán bộ đoàn, huấn luyện viên. Các vận động viên tranh tài ở 9 môn thi đấu: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, kéo co, thể dục Aerobic, bơi, võ cổ truyền, Vovinam và Taekwondo.

Ban tổ chức đã huy động 200 trọng tài điều hành các nội dung thi đấu, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng luật.

Kết thúc giai đoạn I, ở khối các đơn vị trực thuộc, Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành giải Nhất toàn đoàn với 330 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Trường THPT Việt Trì, Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì và Trường THPT Tam Nông. Ở khối xã, phường, phường Việt Trì dẫn đầu toàn đoàn với 354 điểm; các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về xã Bản Nguyên, xã Lâm Thao, phường Nông Trang, xã Vạn Xuân và phường Vân Phú.

Việc trao huy chương được tổ chức ngay sau khi kết thúc từng nội dung thi đấu, tạo không khí phấn khởi cho các đoàn và vận động viên.

Việc tổ chức thành công giai đoạn I tại cụm Việt Trì tiếp tục khẳng định sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức và các đơn vị liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh, tạo tiền đề để Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 tiếp tục diễn ra thành công ở các giai đoạn tiếp theo.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THPT Việt Trì tỉnh Phú Thọ Hội khỏe phù đổng phường Nông Trang Vận động viên Huấn luyện viên Tổ chức thành công Lâm Thao thi đấu Chương trình
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