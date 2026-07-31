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UEFA chính thức thông báo tẩy chay kế hoạch bán World Cup của FIFA

Trang chủ UEFA chính thức thông báo tẩy chay kế hoạch bán quyền sở hữu thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân của FIFA.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) chính thức đưa ra thông báo phản đối kế hoạch bán World Cup của FIFA. Theo đó, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA nhất trí tẩy chay World Cup và các giải đấu khác của FIFA nếu FIFA vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại World Cup.

UEFA chính thức thông báo tẩy chay kế hoạch bán World Cup của FIFA

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên kế hoạch thành lập một công ty con có tên FIFA Forward Enterprise để quản lý hoạt động thương mại các giải đấu lớn của FIFA bao gồm cả World Cup. Các nhà đầu tư tư nhân có thể mua 20% cổ phần của công ty này.

“World Cup không thể bị xem như một sản phẩm đầu tư. Đây là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá. Giải đấu đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, nhờ có các cầu thủ, các ĐTQG và người hâm mộ trên toàn thế giới” – Thông báo của UEFA nêu quan điểm.

Thông báo trên trang chủ UEFA nhấn mạnh: “Tất cả các ĐTQG của 55 liên đoàn thành viên UEFA sẽ tham gia bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào những đề xuất này còn tồn tại, trừ khi ý tưởng này bị hủy bỏ hoàn toàn và có những cam kết cụ thể rằng FIFA sẽ không bao giờ đưa các đơn vị tư nhân tham gia sở hữu hoặc quản trị các giải đấu của mình”.

Theo vov.vn


Theo vov.vn

 Từ khóa: World cup Chủ tịch FIFA Uefa Thông báo Kế hoạch Thương mại Nhà đầu tư Gianni Infantino Châu Âu Người hâm mộ
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