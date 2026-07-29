Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xác định HLV thay Kim Sang Sik dẫn U23 Việt Nam

Trong thời gian HLV Kim Sang Sik bận dẫn ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ được phụ trách bởi 1 chiến lược gia khác.

HLV Đinh Hồng Vinh sẽ trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam trong đợt tập trung diễn ra từ ngày 29/7 đến 6/8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhà cầm quân này tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng giao giữ cương vị Quyền HLV trưởng, trong bối cảnh chiến lược gia người Hàn Quốc đang cùng đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN Championship 2026.

Việc ông Đinh Hồng Vinh phụ trách U23 Việt Nam được xem là phương án phù hợp nhằm bảo đảm sự xuyên suốt về chuyên môn giữa các cấp độ đội tuyển. Thời gian qua, vị huấn luyện viên này đã nhiều lần tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam, trực tiếp theo dõi, đánh giá và làm việc với phần lớn các cầu thủ trẻ. Ông cũng nắm rõ định hướng xây dựng lực lượng hướng tới ASIAD 2026 của HLV Kim Sang Sik.

Xác định HLV thay Kim Sang Sik dẫn U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được tin tưởng trao cương vị Quyền HLV trưởng.

Trong đợt hội quân lần này, U23 Việt Nam triệu tập 29 cầu thủ, gồm nhiều gương mặt từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 và giải giao hữu quốc tế CFA Team China. Những cái tên đáng chú ý có thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng hai tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh chưa thể có trong tay đội hình mạnh nhất. Một số cầu thủ đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển Việt Nam, trong khi nhiều gương mặt khác phải trở về CLB để chuẩn bị cho mùa giải V.League mới. Kế hoạch tập trung vì thế sẽ được điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam và quyền lợi của các đội bóng chủ quản.

Trong hơn một tuần tập luyện, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Đinh Hồng Vinh là rà soát phong độ, kiểm tra khả năng thích nghi chiến thuật và đánh giá thêm những nhân tố có thể bổ sung cho đội hình. Đây là đợt tập trung ngắn ngày nhưng có ý nghĩa quan trọng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sân chơi châu lục.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19/9 đến 4/10. Ở môn bóng đá nam, 15 đội được chia thành bốn bảng, gồm ba bảng bốn đội và một bảng ba đội. U23 Việt Nam nằm tại bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Với quỹ thời gian không còn nhiều, đợt hội quân dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ là bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển xác định lực lượng tối ưu cho mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Theo thethao247


Theo thethao247

 Từ khóa: U23 Việt Nam ĐT Việt Nam Đội tuyển Việt Nam HLV trưởng Chung kết u23 châu á Đội tuyển quốc gia Nhật Bản Trung tâm đào tạo chiến lược gia Huấn luyện viên
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu ấn tượng

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu ấn tượng
2026-07-25 07:15:00

Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân ASEAN Championship 2026 tối qua 24/7 không chỉ mang về ba điểm mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng đội tuyển Việt...

Thử thách đầu của đội tuyển Việt Nam

Thử thách đầu của đội tuyển Việt Nam
2026-07-24 07:48:00

Tối nay (24/7), đội tuyển Việt Nam có trận ra quân với Timor-Leste ở bảng A Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 (trước đây là ASEAN Cup). Với vị...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long