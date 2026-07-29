Xác định HLV thay Kim Sang Sik dẫn U23 Việt Nam

Trong thời gian HLV Kim Sang Sik bận dẫn ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ được phụ trách bởi 1 chiến lược gia khác.

HLV Đinh Hồng Vinh sẽ trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam trong đợt tập trung diễn ra từ ngày 29/7 đến 6/8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhà cầm quân này tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng giao giữ cương vị Quyền HLV trưởng, trong bối cảnh chiến lược gia người Hàn Quốc đang cùng đội tuyển quốc gia tham dự ASEAN Championship 2026.

Việc ông Đinh Hồng Vinh phụ trách U23 Việt Nam được xem là phương án phù hợp nhằm bảo đảm sự xuyên suốt về chuyên môn giữa các cấp độ đội tuyển. Thời gian qua, vị huấn luyện viên này đã nhiều lần tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam, trực tiếp theo dõi, đánh giá và làm việc với phần lớn các cầu thủ trẻ. Ông cũng nắm rõ định hướng xây dựng lực lượng hướng tới ASIAD 2026 của HLV Kim Sang Sik.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được tin tưởng trao cương vị Quyền HLV trưởng.

Trong đợt hội quân lần này, U23 Việt Nam triệu tập 29 cầu thủ, gồm nhiều gương mặt từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 và giải giao hữu quốc tế CFA Team China. Những cái tên đáng chú ý có thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng hai tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh chưa thể có trong tay đội hình mạnh nhất. Một số cầu thủ đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển Việt Nam, trong khi nhiều gương mặt khác phải trở về CLB để chuẩn bị cho mùa giải V.League mới. Kế hoạch tập trung vì thế sẽ được điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam và quyền lợi của các đội bóng chủ quản.

Trong hơn một tuần tập luyện, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Đinh Hồng Vinh là rà soát phong độ, kiểm tra khả năng thích nghi chiến thuật và đánh giá thêm những nhân tố có thể bổ sung cho đội hình. Đây là đợt tập trung ngắn ngày nhưng có ý nghĩa quan trọng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện bộ khung trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho sân chơi châu lục.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19/9 đến 4/10. Ở môn bóng đá nam, 15 đội được chia thành bốn bảng, gồm ba bảng bốn đội và một bảng ba đội. U23 Việt Nam nằm tại bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Với quỹ thời gian không còn nhiều, đợt hội quân dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ là bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển xác định lực lượng tối ưu cho mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Theo thethao247