Đội tuyển Việt Nam khởi đầu ấn tượng

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Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân ASEAN Championship 2026 tối qua 24/7 không chỉ mang về ba điểm mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch giành được hai năm trước.
Hoàng Hên ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Trước khi trận đấu diễn ra cũng đã có ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ gặp đôi chút khó khăn trong trận mở màn, nhưng thực tế Timor-Leste chưa phải phép thử đủ lớn để đánh giá chính xác sức mạnh của đương kim vô địch. Những đối thủ như Indonesia hay Thái Lan sẽ mang đến áp lực hoàn toàn khác, với tốc độ, cường độ và khả năng tranh chấp tốt hơn nhiều.
Với trận đấu tối qua, điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam đã có màn khởi đầu thuyết phục. Một chiến thắng đậm chưa thể bảo đảm chức vô địch, nhưng cách kiểm soát trận đấu, sự bùng nổ của các mũi nhọn tấn công cùng chiều sâu lực lượng đã phát đi thông điệp rõ ràng: Nhà vô địch ASEAN Cup sẵn sàng bảo vệ ngôi vương với tâm thế của ứng cử viên số một.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo ra màn trình diễn ấn tượng. Dù mặt sân Chonburi còn nhiều vũng nước sau cơn mưa lớn, tuyển Việt Nam vẫn nhanh chóng áp đặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng, tốc độ luân chuyển và những pha phối hợp ngắn biến hóa. Bảy bàn thắng, hàng loạt cơ hội ghi bàn cùng việc gần như không cho đối thủ có cơ hội phản kháng là minh chứng rõ nhất cho sự chênh lệch đẳng cấp.
Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp ngay trong trận đầu dự ASEAN Cup, đồng thời ghi bàn sớm nhất của tuyển Việt Nam trong lịch sử giải đấu. Đình Bắc bùng nổ với một hat-trick, liên tục khai thác khoảng trống bằng những pha di chuyển thông minh và dứt điểm sắc bén. Xuân Son dần lấy lại phong độ, trong khi Quang Hải, Hoàng Đức hay Văn Hậu đều để lại dấu ấn bằng khả năng điều tiết, kiến tạo và tạo đột biến. Khi những ngôi sao giàu kinh nghiệm kết hợp hài hòa với lớp cầu thủ trẻ đang trưởng thành, tuyển Việt Nam cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể.
Chiến thắng này cũng ghi dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển không chỉ tấn công hiệu quả mà còn biết điều tiết nhịp độ khi đã tạo được cách biệt an toàn, giữ sức cho chặng đường dài phía trước. Ngay cả khi thay đổi nhân sự trong hiệp hai, sức ép vẫn được duy trì và Việt Nam tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng, điều đó cho thấy chất lượng đội hình không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân như trước.
Trước đó, trong trận đấu cùng bảng A, đội tuyển Singapore đã giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển Campuchia nhờ bàn thắng muộn ở phút thứ 90+12 mặc dù dẫn bàn từ giữa hiệp 1.
Theo nhandan.vn
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