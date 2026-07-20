Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Ngày 20/7, Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu thuộc cụm Việt Trì, nhằm bảo đảm các điều kiện tổ chức Hội khỏe theo kế hoạch.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trường THCS Văn Lang, Trường THPT Vũ Thê Lang, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì, Nhà Luyện tập và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị thi đấu và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu thuộc cụm Việt Trì.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bể bơi Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, bổ sung trang thiết bị, hoàn thành trước ngày 21/7; đồng thời chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm Hội khỏe diễn ra an toàn, hiệu quả.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 18.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 15 môn thi đấu, được tổ chức thành 2 giai đoạn, tại 3 cụm thi đấu: Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình.

Giai đoạn 1 (tại cụm thi đấu Việt Trì) sẽ được tổ chức trước lễ khai mạc, từ ngày 22-31/7/2026, với 9 môn thi đấu.

Thu Kiên - Hoài Vũ