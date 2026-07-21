Nhìn lại World Cup 2026: Bước phát triển mới của bóng đá hiện đại

Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 khép lại với chức vô địch xứng đáng dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. 104 trận đấu đã cho thấy sự chuyển dịch về sức mạnh, chiến thuật và cách vận hành của bóng đá hiện đại, tạo cơ hội cho bóng đá các châu lục, khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang rút ngắn; đồng thời đặt nền móng cho một chu kỳ phát triển mới của môn thể thao vua.

Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente nâng cao chiếc cúp FIFA World Cup. Ảnh: FIFA

World Cup 2026 là giải đấu lịch sử như tuyên bố bế mạc của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino với nhiều nét mới, từ quy mô lớn nhất cho tới khả năng đưa bóng đá đến gần hơn với nhiều quốc gia và người hâm mộ. Dẫu còn ý kiến trái chiều về thể thức và công tác tổ chức... giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico đã hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất: Tiếp tục khẳng định World Cup là sự kiện thể thao có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất hành tinh.

Đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026 nhờ chất lượng của một đội hình những ngôi sao trên hàng công và quan trọng hơn là ở một hệ thống chiến thuật vận hành gần như hoàn chỉnh. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente kiểm soát thế trận khi cần, tăng tốc đúng thời điểm và duy trì cường độ pressing cao trong suốt giải đấu. Lối chơi của họ không còn thiên về những pha phối hợp ngắn kéo dài như giai đoạn hoàng kim trước đây, mà trở nên trực diện, linh hoạt và giàu tốc độ hơn. Đó là sự thích nghi với bóng đá hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc kỹ thuật vốn là niềm tự hào của bóng đá Tây Ban Nha.

Argentina khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương trong tư thế của một đội bóng hàng đầu đáng trân trọng. Không thể tái lập kỳ tích bốn năm trước, song việc góp mặt ở trận chung kết thêm một lần nữa cho thấy nền bóng đá của khu vực Nam Mỹ này vẫn duy trì được đẳng cấp đỉnh cao. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những cựu binh và sức trẻ của lớp kế cận giúp Argentina duy trì tính cạnh tranh xuyên suốt giải đấu. Thất bại trong trận chung kết không làm lu mờ hình ảnh của một đội tuyển đã liên tục góp mặt ở nhiều trận cầu quan trọng của bóng đá thế giới trong gần một thập kỷ qua.

Hai đội tuyển Anh và Pháp chia tay World Cup 2026 với niềm tin dành cho tương lai. “Tam sư” tiếp tục trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ giàu năng lượng, chơi thứ bóng đá tốc độ và giàu khát vọng, giành vị trí thứ 3 đầy thuyết phục. Trong khi đó, Pháp thêm một lần chứng minh chiều sâu lực lượng đáng nể khi tiến sâu vào giải, cho dù phải đối mặt với nhiều biến động nhân sự. Cả hai đội đều chưa thể chạm tới chiếc Cúp vàng, nhưng nền tảng chuyên môn mà họ xây dựng cho thấy cuộc cạnh tranh ở EURO và World Cup tiếp theo hứa hẹn sẽ còn quyết liệt hơn.

World Cup 2026 cũng đánh dấu bước chuyển đáng chú ý về tư duy chiến thuật. Pressing cường độ cao, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và sự đa năng của các cầu thủ trở thành xu hướng nổi bật. Những đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào phòng ngự số đông hoặc chờ đợi khoảnh khắc của một cá nhân xuất sắc đều gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ có tổ chức tốt. Bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi sự cân bằng giữa kỹ thuật, thể lực, tốc độ và tính kỷ luật chiến thuật, thay vì chỉ dựa vào những ngôi sao có khả năng tạo đột biến.

Việc mở rộng World Cup 2026 lên 48 đội từng gây nhiều tranh cãi trước khi giải đấu khởi tranh, song thực tế cho thấy thay đổi này mang lại không ít tín hiệu tích cực. Nhiều đội tuyển lần đầu tham dự đã thi đấu tự tin, tạo nên những bất ngờ thú vị và góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá. Tuy nhiên, số lượng trận đấu tăng lên cũng khiến lịch thi đấu kéo dài, đòi hỏi các đội phải sở hữu lực lượng đủ chiều sâu và khả năng xoay tua hợp lý. Đây sẽ tiếp tục là bài toán để FIFA đánh giá trước những kỳ World Cup tiếp theo.

Về công tác tổ chức, ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đã phối hợp hiệu quả để vận hành kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống an ninh chặt chẽ và năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn giúp giải đấu diễn ra thông suốt. Dẫu vậy, khoảng cách địa lý giữa các thành phố đăng cai khiến nhiều đội tuyển phải di chuyển với quãng đường rất dài, ảnh hưởng phần nào đến quá trình hồi phục và chuẩn bị chuyên môn. Mặt khác, giá vé, chi phí lưu trú và đi lại ở một số địa điểm cũng vượt quá khả năng của không ít người hâm mộ, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều trong suốt giải đấu.

Khép lại World Cup 2026, điều đọng lại không chỉ là khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao chiếc Cúp vàng, mà còn là nhận thức về bước phát triển mới của bóng đá hiện đại. Một thế hệ cầu thủ mới đã khẳng định vị thế, những nền bóng đá đang phát triển mạnh mẽ thu hẹp khoảng cách với các cường quốc... còn FIFA cũng có thêm nhiều bài học về tổ chức một giải đấu ngày càng mở rộng. Thành công của World Cup 2026 vì thế không chỉ được đo bằng số bàn thắng, những kỷ lục hay nhà vô địch, mà còn bằng việc nó đã mở ra một hướng phát triển mới cho bóng đá thế giới trong nhiều năm tới.

Theo nhandan.vn