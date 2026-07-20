Messi và cổ động viên thừa nhận đội Tây Ban Nha chơi hay hơn

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Sau thất bại của tuyển Argentina, tiền đạo Lionel Messi phát biểu: “Tôi buồn, nhưng tôi nhận thức được rằng chúng tôi đã chơi hết sức mình”. Anh cũng dành lời khen ngợi cho Tây Ban Nha.
“Thành thật mà nói, họ chơi hay hơn”, siêu sao Messi nói về đối thủ Tây Ban Nha. “Chúng tôi đã thua trận đấu, và chúng tôi chấp nhận điều đó. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ quên tất cả những gì chúng tôi đã làm được cho đến nay, vì vậy tôi muốn cảm ơn người dân, các đồng đội và đất nước của tôi”.
Siêu sao Messi (số 10) nhận huy chương bạc sau khi thua Argentina trong trận chung kết FIFA World Cup 2026. Ảnh: AP.Nước mắt lăn dài trên má tuyển thủ Lionel Messi khi anh quay về phía người hâm mộ Argentina sau khi nhận huy chương á quân FIFA World Cup 2026.
Sau khi bắt tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Messi đứng trước hàng ngàn người hâm mộ Argentina vẫn còn trên khán đài.
Cổ động viên Argentina cũng thừa nhận Tây Ban Nha mạnh hơn.
Pablo Francisco là một trong số nhiều người hâm mộ đội tuyển bóng đá Argentina thất vọng rời sân vận động sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Ông nói rằng đội mạnh hơn đã thắng.
“Tây Ban Nha có những cầu thủ trẻ hơn và chơi tốt hơn về mặt phòng ngự”, người đàn ông sống ở Buenos Aires, đi cùng vợ và ba đứa con, chia sẻ. “Argentina là một đội bóng già. Bạn có thể thấy, họ đã mệt mỏi”.
Francisco nói rằng việc ông từng có mặt trên khán đài khi Argentina vô địch World Cup ở Qatar năm 2022 đã phần nào làm giảm bớt nỗi đau của ông. “Giờ thì đến lượt chúng tôi thua”, ông nói.
Trong khi đó, hàng nghìn người theo dõi trận chung kết trên màn hình lớn khắp Tây Ban Nha đã reo hò vui mừng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, để ăn mừng chiến thắng và danh hiệu vô địch World Cup lần thứ hai của Tây Ban Nha.
Hàng chục nghìn người hâm mộ vẫy cờ Tây Ban Nha và mặc áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha đã hò hét và nhảy múa tại các khu vực xem trên khắp đất nước.
Tại Madrid, khoảng 20.000 người đã ăn mừng tại một quảng trường chính, và hơn 10.000 người đã có mặt tại Movistar Arena.
Các con phố ở thủ đô nhanh chóng chật kín người bấm còi xe. Dự kiến lễ ăn mừng sẽ tiếp tục suốt đêm trên khắp đất nước.
Theo VOV
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