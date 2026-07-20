Hạ bệ Argentina, Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026

{title}
{publish}
{head}
Đội tuyển Tây Ban Nha đã xuất sắc trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng 1-0 ở trận chung kết nhờ pha lập công duy nhất của Ferran Torres.
Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử giảnh chức vô địch World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife (Mỹ).
Ferran Torres đã tỏa sáng đúng lúc để trở thành người hùng mang chiến thắng về cho đại diện châu Âu.
Phút 106, Ferran Torres tung ra cú dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm sau đường kiến tạo bằng đầu của Nico Williams, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm.
Ở trận chung kết World Cup 2010, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã lên ngôi nhờ chiến thắng 1-0 trước Hà Lan bằng pha lập công của Andrés Iniesta ở phút 116.
Torres tỏa sáng đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chức vô địch World Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng dành cho Tây Ban Nha sau khi họ trải qua chuỗi trận ấn tượng, đặc biệt là thi đấu vượt trội so với Argentina ở chung kết.
Bên kia chiến tuyến, thất bại là điều đáng tiếc với Argentina nhưng kết quả phản ánh hoàn toàn đúng với những gì đã diễn ra.
Lionel Messi và đồng đội đã phải trải qua trận cầu vô cùng khó khăn trước khi phải chấp nhận thua tâm phục, khẩu phục trước Tây Ban Nha.
Theo TTXVN
Trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) ngập trong sắc xanh - trắng khi hàng chục nghìn cổ động viên Argentina...
baophutho.vn Ngày 19/7, tại phường Hòa Bình, Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 đã diễn ra các nội dung thi đấu...
Đội tuyển Anh đã khép lại hành trình tại FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng kịch tính 6-4 trước tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba diễn ra trên sân Miami, rạng sáng 19/7 (giờ...
Nhận định Pháp vs Anh tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam.
Sau Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang cũng đã phải chia tay đội tuyển Việt Nam do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt tại ASEAN Championship 2026.
Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina đều ghi tên vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 bằng sự thực dụng, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát thế trận đáng...
baophutho.vn Giai đoạn 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22/7. Đây là kỳ Hội khỏe đầu tiên được tổ chức...