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Hạ bệ Argentina, Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha đã xuất sắc trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng 1-0 ở trận chung kết nhờ pha lập công duy nhất của Ferran Torres.

Hạ bệ Argentina, Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử giảnh chức vô địch World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife (Mỹ).

Ferran Torres đã tỏa sáng đúng lúc để trở thành người hùng mang chiến thắng về cho đại diện châu Âu.

Phút 106, Ferran Torres tung ra cú dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm sau đường kiến tạo bằng đầu của Nico Williams, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm.

Ở trận chung kết World Cup 2010, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã lên ngôi nhờ chiến thắng 1-0 trước Hà Lan bằng pha lập công của Andrés Iniesta ở phút 116.

ttxvn-tay-ban-nha-vs-argentina-chung-ket-world-cup-2026-13.jpgTorres tỏa sáng đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chức vô địch World Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng dành cho Tây Ban Nha sau khi họ trải qua chuỗi trận ấn tượng, đặc biệt là thi đấu vượt trội so với Argentina ở chung kết.

Bên kia chiến tuyến, thất bại là điều đáng tiếc với Argentina nhưng kết quả phản ánh hoàn toàn đúng với những gì đã diễn ra.

Lionel Messi và đồng đội đã phải trải qua trận cầu vô cùng khó khăn trước khi phải chấp nhận thua tâm phục, khẩu phục trước Tây Ban Nha.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Tây ban nha Vô địch world cup Argentina Trận chung kết Chiến thắng Lập công Châu Âu Xuất sắc Thắng kịch tính Lionel messi
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