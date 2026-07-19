Chung kết World Cup 2026: Cổ động viên Argentina biến New York thành sàn diễn Tango

Trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) ngập trong sắc xanh - trắng khi hàng chục nghìn cổ động viên Argentina hội tụ để tiếp lửa cho đội nhà.

Cổ động viên Argentina đặt niềm tin trọn vẹn vào chiến thắng của đội nhà trong trận chung kết trước Tây Ban Nha. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Hình ảnh ngôi sao Lionel Messi xuất hiện trên màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Hàng chục nghìn cổ động viên Argentina phủ kín Quảng trường Thời đại để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Hàng chục nghìn cổ động viên Argentina phủ kín Quảng trường Thời đại để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Các cổ động viên Argentina đặt niềm tin cháy bỏng vào ngôi sao lớn nhất Messi. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Một cổ động viên nhí say mê cổ vũ cho “Các vũ công Tango”. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo nhandan.vn