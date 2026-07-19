Chung kết World Cup 2026: Cổ động viên Argentina biến New York thành sàn diễn Tango

{title}
{publish}
{head}
Trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) ngập trong sắc xanh - trắng khi hàng chục nghìn cổ động viên Argentina hội tụ để tiếp lửa cho đội nhà.
Cổ động viên Argentina đặt niềm tin trọn vẹn vào chiến thắng của đội nhà trong trận chung kết trước Tây Ban Nha. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Hình ảnh ngôi sao Lionel Messi xuất hiện trên màn hình lớn ở Quảng trường Thời đại. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Hàng chục nghìn cổ động viên Argentina phủ kín Quảng trường Thời đại để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Hàng chục nghìn cổ động viên Argentina phủ kín Quảng trường Thời đại để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Các cổ động viên Argentina đặt niềm tin cháy bỏng vào ngôi sao lớn nhất Messi. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Một cổ động viên nhí say mê cổ vũ cho “Các vũ công Tango”. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ
Theo nhandan.vn
baophutho.vn Ngày 19/7, tại phường Hòa Bình, Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 đã diễn ra các nội dung thi đấu...
Đội tuyển Anh đã khép lại hành trình tại FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng kịch tính 6-4 trước tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba diễn ra trên sân Miami, rạng sáng 19/7 (giờ...
Nhận định Pháp vs Anh tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam.
Sau Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang cũng đã phải chia tay đội tuyển Việt Nam do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt tại ASEAN Championship 2026.
Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina đều ghi tên vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 bằng sự thực dụng, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát thế trận đáng...
baophutho.vn Giai đoạn 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22/7. Đây là kỳ Hội khỏe đầu tiên được tổ chức...
Đội tuyển Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính trước đội tuyển Anh ở bán kết 2 trên sân Atlanta.