Sự lên ngôi của lối chơi đồng bộ

Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina đều ghi tên vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 bằng sự thực dụng, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát thế trận đáng kinh ngạc và sự đồng bộ, cân bằng trong tấn công và phòng ngự.

Argentina thắng Anh (áo trắng) 2-1 để tiến vào chung kết. Ảnh: Tân Hoa Xã

Không tạo ra những chiến thắng quá ồn ào, đội tuyển Tây Ban Nha lặng lẽ khẳng định vị thế bằng sự ổn định, lần lượt vượt qua Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ rồi đánh bại Pháp 2-0 để góp mặt ở trận chung kết. Điều khiến đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Luis de la Fuente trở nên khác biệt là cách họ kiểm soát mọi diễn biến trên sân.

Trước hàng công giàu tốc độ của Pháp, Tây Ban Nha vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, pressing hiệu quả và gần như không để đối thủ tạo ra cơ hội rõ rệt. Đây không còn là hình ảnh của một đội bóng chỉ say mê cầm bóng như thời kỳ tiki-taka, mà là tập thể biết kết hợp giữa kiểm soát, tốc độ và sự thực dụng, Tây Ban Nha không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào khi mọi vị trí đều có thể tạo khác biệt.

Cựu tuyển thủ Scotland Craig Burley nhận xét: “Họ kiểm soát trận đấu ngay cả khi không cầm bóng. Tây Ban Nha là ứng viên số một cho chức vô địch”.

Cựu tuyển thủ Anh Steve McManaman gọi chiến thắng trước Pháp là “một trong những màn trình diễn chiến thuật xuất sắc nhất giải đấu”. Frank Leboeuf, nhà vô địch World Cup 1998 cùng tuyển Pháp, thừa nhận: “Tây Ban Nha đơn giản là chơi hay hơn ở mọi khu vực trên sân”.

Ở trận bán kết thứ hai, chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh đã đưa Argentina vào trận chung kết World Cup 2026. Điều làm nên khác biệt của Argentina không nằm ở những khoảnh khắc ngôi sao, mà ở khả năng chịu đựng áp lực và niềm tin tuyệt đối vào cách chơi của mình. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti, người nhiều lần đối đầu các tuyển thủ Argentina trong màu áo các câu lạc bộ, từng nhận định Argentina là đội bóng “hiếm khi đánh mất sự cân bằng”, bởi họ kết hợp được chất kỹ thuật Nam Mỹ với tính kỷ luật chiến thuật của bóng đá châu Âu.

Cựu huấn luyện viên Arsène Wenger từng đánh giá một tập thể vô địch World Cup phải hội đủ ba yếu tố: bản lĩnh, tính tổ chức và khả năng thích nghi từng hoàn cảnh. Argentina đang đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó. Họ biết khi nào cần kiểm soát bóng, khi nào cần tăng tốc và đặc biệt luôn giữ được sự tỉnh táo trong những thời khắc quyết định.

Theo nhandan.vn