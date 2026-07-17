Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sự lên ngôi của lối chơi đồng bộ

Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina đều ghi tên vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 bằng sự thực dụng, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát thế trận đáng kinh ngạc và sự đồng bộ, cân bằng trong tấn công và phòng ngự.

Sự lên ngôi của lối chơi đồng bộ

Argentina thắng Anh (áo trắng) 2-1 để tiến vào chung kết. Ảnh: Tân Hoa Xã

Không tạo ra những chiến thắng quá ồn ào, đội tuyển Tây Ban Nha lặng lẽ khẳng định vị thế bằng sự ổn định, lần lượt vượt qua Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ rồi đánh bại Pháp 2-0 để góp mặt ở trận chung kết. Điều khiến đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Luis de la Fuente trở nên khác biệt là cách họ kiểm soát mọi diễn biến trên sân.

Trước hàng công giàu tốc độ của Pháp, Tây Ban Nha vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, pressing hiệu quả và gần như không để đối thủ tạo ra cơ hội rõ rệt. Đây không còn là hình ảnh của một đội bóng chỉ say mê cầm bóng như thời kỳ tiki-taka, mà là tập thể biết kết hợp giữa kiểm soát, tốc độ và sự thực dụng, Tây Ban Nha không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào khi mọi vị trí đều có thể tạo khác biệt.

Cựu tuyển thủ Scotland Craig Burley nhận xét: “Họ kiểm soát trận đấu ngay cả khi không cầm bóng. Tây Ban Nha là ứng viên số một cho chức vô địch”.

Cựu tuyển thủ Anh Steve McManaman gọi chiến thắng trước Pháp là “một trong những màn trình diễn chiến thuật xuất sắc nhất giải đấu”. Frank Leboeuf, nhà vô địch World Cup 1998 cùng tuyển Pháp, thừa nhận: “Tây Ban Nha đơn giản là chơi hay hơn ở mọi khu vực trên sân”.

Ở trận bán kết thứ hai, chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh đã đưa Argentina vào trận chung kết World Cup 2026. Điều làm nên khác biệt của Argentina không nằm ở những khoảnh khắc ngôi sao, mà ở khả năng chịu đựng áp lực và niềm tin tuyệt đối vào cách chơi của mình. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti, người nhiều lần đối đầu các tuyển thủ Argentina trong màu áo các câu lạc bộ, từng nhận định Argentina là đội bóng “hiếm khi đánh mất sự cân bằng”, bởi họ kết hợp được chất kỹ thuật Nam Mỹ với tính kỷ luật chiến thuật của bóng đá châu Âu.

Cựu huấn luyện viên Arsène Wenger từng đánh giá một tập thể vô địch World Cup phải hội đủ ba yếu tố: bản lĩnh, tính tổ chức và khả năng thích nghi từng hoàn cảnh. Argentina đang đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó. Họ biết khi nào cần kiểm soát bóng, khi nào cần tăng tốc và đặc biệt luôn giữ được sự tỉnh táo trong những thời khắc quyết định.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Tây ban nha Argentina World Cup 2026 Kiểm soát Carlo Ancelotti Huấn luyện viên Tuyển thủ Anh Vô địch world cup Lên ngôi Trận đấu
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường
2026-07-16 07:30:00

baophutho.vn Giai đoạn 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22/7. Đây là kỳ Hội khỏe đầu tiên được tổ chức...

Thắng Pháp 2-0, Tây Ban Nha thẳng tiến chung kết

Thắng Pháp 2-0, Tây Ban Nha thẳng tiến chung kết
2026-07-15 06:58:00

Hai bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp với tỷ số 2-0 ở trận bán kết World Cup 2026, qua đó giành quyền vào chung kết sau 16 năm chờ đợi.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long