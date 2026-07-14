Bên lề World Cup: FIFA cân nhắc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông đang nghiêm túc xem xét việc tăng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội, chia thành 16 bảng.

Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Quyết định này nhằm tạo cơ hội cho các quốc gia nhỏ phát triển bóng đá. FIFA dự kiến sẽ chốt phương án ngay trong năm nay. World Cup 2030 là giải đấu đặc biệt khi được tổ chức tại sáu quốc gia thuộc ba châu lục nhân kỷ niệm 100 năm giải vô địch bóng đá thế giới ra đời. Uruguay, Argentina và Paraguay mỗi nước đăng cai một trận đấu mở màn, trước khi phần còn lại của giải diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Nếu số đội tăng lên, châu Á dự kiến sẽ có thêm hai đến ba suất tham dự. Nếu như vậy, đây là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam cùng các đội bóng Đông Nam Á cạnh tranh tấm vé lịch sử vào vòng chung kết.

Tuy nhiên, việc mở rộng này cũng khiến nhiều chuyên gia cảm thấy quan ngại, bởi nó sẽ khiến giải đấu bị loãng. World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên số đội dự vòng chung kết được nâng lên thành 48 đội. Có quá nhiều trận đấu diễn ra chênh lệch, trong đó châu Á vẫn bị coi là vùng trũng. Trong số 9 đội châu Á tham dự giải thì có đến 8 đội ra về sau vòng bảng. Nhật Bản là đội châu Á duy nhất vào đến vòng knock-out xong cũng sớm dừng bước ở vòng 1/16.

Argentina muốn “lấy may”

Trong trận bán kết với đội tuyển Anh, đội tuyển Argentina sẽ không thi đấu trong trang phục áo sọc xanh trắng truyền thống mà mặc trang phục áo xanh đậm, quần trắng và tất đỏ. FIFA đã ra quyết định đồng ý sau khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) có đề nghị đặc biệt về trang phục.

Với việc thay đổi trang phục, AFA mong muốn “lấy may” tái hiện chiến thắng 2-1 của Argentina trong trang phục áo xanh đậm trước Anh ở trận tứ kết World Cup 1986. Trận đấu này có siêu sao Maradona ghi hai bàn thắng, trong đó có pha lập công “bằng tay” nổi tiếng. Tại vòng 16 đội World Cup 1998, trong màu áo xanh đậm, Argentina cũng loại Anh bằng loạt đá luân lưu.

Theo nhandan.vn