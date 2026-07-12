Bellingham lập cú đúp đưa tuyển Anh vào bán kết

Đội tuyển Anh tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút thi đấu ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam). Tiền vệ Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp, giúp “Tam sư” giành vé vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Argentina-Thụy Sĩ.

Tiền vệ Anh Jude Bellingham ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Na Uy. Ảnh: THX/TTXVN

Bàn thắng Na Uy: Schjelderup (36') Anh: Bellingham (45'+2, 93') Đội hình thi đấu Na Uy: Nyland; Ryerson (Aursnes 60'), Ajer, Heggem (Ostigard 91'), Moller Wolfe (Pedersen 90'); Berge, Odegaard, Berg; Sorloth (Bobb 60'), Haaland (Larsen 106'), Schjelderup (Nusa 60'). Anh: Pickford; Konsa (Rogers 89'), Stones, Guehi, O'Reilly (Spence 86'); Anderson, Rice (Eze 46'); Madueke (Saka 46'), Bellingham (Burn 111'), Gordon (James 71'); Kane.

Rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam), Na Uy nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Sau lời cảnh báo bằng cú đánh đầu của Erling Haaland bị Jordan Pickford cản phá, đại diện Bắc Âu đã có bàn mở tỷ số ở phút 36. Từ đường chuyền bên cánh phải, Andreas Schjelderup tung cú dứt điểm đưa bóng chạm mép trong cột dọc rồi đi vào lưới, khiến thủ thành Pickford không có cơ hội cản phá.

Tiền vệ Na Uy Andreas Schjelderup ăn mừng sau pha ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 36. Ảnh: THX/TTXVN

Bị dẫn bàn, tuyển Anh dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Na Uy. Phải đến phút bù giờ cuối hiệp 1, Jude Bellingham mới đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha đi bóng mạnh mẽ rồi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Orjan Nyland. Ít phút sau, Harry Kane đưa bóng vào lưới Na Uy nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bước sang hiệp 2, Na Uy tiếp tục khiến tuyển Anh trải qua nhiều thời điểm chao đảo. Phút 59, Torbjorn Heggem đưa được bóng vào lưới sau một tình huống phạt góc, song VAR xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Đội bóng Bắc Âu sau đó còn tiến rất gần bàn thắng khi Kristoffer Ajer đánh đầu dội xà ngang, trong khi tuyển Anh cũng bỏ lỡ cơ hội khi Djed Spence không thể tận dụng sai lầm trong pha phá bóng của thủ thành Nyland. Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút và buộc phải bước vào hiệp phụ.

Khác biệt chỉ xuất hiện ở phút 93. Từ cú sút căng của cầu thủ vào sân thay người Morgan Rogers, thủ môn Nyland không thể bắt dính bóng. Jude Bellingham nhanh chóng ập vào đá bồi ghi bàn thắng quyết định, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Tiền vệ Jude Bellingham (số 10) ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Anh ở phút 45+2. Ảnh: THX/TTXVN

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel giành quyền vào bán kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch Argentina và Thụy Sĩ.

Chiến thắng trước Na Uy cũng giúp tuyển Anh thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý. Jude Bellingham và Harry Kane đều đã có 6 bàn thắng tại World Cup 2026, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ Anh cùng ghi từ 5 bàn trở lên ở một kỳ World Cup.

Trong khi đó, thủ thành Jordan Pickford trở thành thủ môn khoác áo tuyển Anh nhiều nhất tại các kỳ World Cup với 18 lần ra sân, vượt qua kỷ lục trước đó của huyền thoại Peter Shilton.

Về phía Na Uy, hành trình lịch sử của đội bóng Bắc Âu khép lại ở vòng tứ kết. Đây là lần đầu tiên họ góp mặt tại vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất World Cup, sau hai lần dừng chân ở vòng 1/8 vào các năm 1938 và 1998, cùng một lần bị loại từ vòng bảng tại World Cup 1994.

Jude Bellingham được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn chói sáng với hai bàn thắng đưa tuyển Anh tiến gần hơn tới giấc mơ vô địch thế giới.

Theo nhandan.vn