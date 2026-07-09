Cua-rơ Phú Thọ giành Huy chương Vàng ở nội dung mở màn Giải Vô địch Xe đạp trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026

Sáng 9/7, tại phường Hòa Bình, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức khai mạc Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vũ - Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam; Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức địa phương; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo các phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa cùng thành viên Ban tổ chức, Ban trọng tài, Câu lạc bộ Mô tô, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên.

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 quy tụ hơn 300 vận động viên trẻ xuất sắc đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước gồm: Sơn La, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Hà Nội, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Đồng Tháp, Đồng Nai và Quân đội. Các cua-rơ sẽ tranh tài ở nhiều nội dung xe đạp đường trường và địa hình.

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức địa phương phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức địa phương nhấn mạnh, nhiều năm qua Phú Thọ luôn là địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam tin tưởng lựa chọn đăng cai các giải thể thao quy mô quốc gia và quốc tế.

Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 được tổ chức trên địa bàn tỉnh góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất cội nguồn, đồng thời giới thiệu hình ảnh một Phú Thọ sau sáp nhập đang đổi mới, phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch.

Cua-rơ Bùi Minh Hiếu, đoàn Phú Thọ thay mặt cho hơn 300 vận động viên tham gia thi đấu tuyên thệ.

Theo Ban tổ chức, giải diễn ra từ ngày 9 đến 19/7. Các nội dung xe đạp địa hình được tổ chức từ ngày 9 đến 12/7 tại trường đua địa hình thuộc phường Thống Nhất. Từ ngày 13 đến 19/7, các nội dung xe đạp đường trường sẽ diễn ra trên các tuyến giao thông thuộc phường Hòa Bình và phường Tân Hòa.

Tham gia giải, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu như tính giờ cá nhân, tính giờ đồng đội, tính điểm, xuất phát đồng hàng, 500m tốc độ, bộ đôi tốc độ cùng các nội dung địa hình gồm băng đồng Olympic, băng đồng tiếp sức, băng đồng tính điểm và băng đồng loại dần.

Ngay sau lễ khai mạc, các cua-rơ bước vào thi đấu các nội dung địa hình.

Ngay sau lễ khai mạc, các cua-rơ bước vào thi đấu nội dung xe đạp địa hình nữ tính giờ cá nhân. Với màn trình diễn ấn tượng, vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi đã xuất sắc giành Huy chương Vàng, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Phú Thọ ở nội dung thi đấu băng đồng tính giờ cá nhân khi cán đích với thành tích 14’30”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự góp mặt của nhiều trung tâm đào tạo mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, An Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh quyết liệt ở hầu hết các nội dung. Bên cạnh mục tiêu giành thành tích cao, giải còn là dịp để các địa phương rà soát, tuyển chọn lực lượng vận động viên trẻ chuẩn bị cho các giải vô địch quốc gia và các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Mặc dù thời tiết bất lợi nhưng các cua-rơ vẫn nỗ lực thi đấu hết mình nhằm giành thành tích cao.

Việc đăng cai tổ chức Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của tỉnh sau khi mở rộng địa giới hành chính. Giải đấu cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, con người thân thiện, mến khách; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các địa phương.

Giải sẽ bế mạc vào ngày 19/7 sau khi hoàn thành toàn bộ các nội dung thi đấu.

Mạnh Hùng