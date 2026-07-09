Bên lề World Cup 2026: FIFA bị chỉ trích gay gắt về trọng tài

FIFA tiếp tục bị chỉ trích gay gắt khi phân công một tổ trọng tài toàn người Argentina điều hành trận tứ kết giữa Pháp và Morocco. Quyết định này nhanh chóng tạo ra “cơn bão” trên mạng xã hội và dư luận nói chung, đặc biệt trong bối cảnh Argentina và Pháp đang được xem là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Trọng tài chính của trận Pháp gặp Morocco - ông Facundo Tello. Ảnh: AFA

Tuy nhiên, theo đại diện FIFA, việc phân công này không vi phạm điều lệ khi chỉ tránh để trọng tài điều hành trận đấu có đội tuyển nước họ thi đấu. Vấn đề trở nên cao trào với việc Liên đoàn Bóng đá Ai Cập gửi đơn khiếu nại, yêu cầu FIFA điều tra trọng tài người Pháp Francois Letexier và tổ điều hành có các quyết định gây bất lợi khiến Ai Cập thua Argentina 2-3 ở vòng 16 đội. Thậm chí Huấn luyện viên Hassan của Ai Cập còn nghi ngờ FIFA cố gắng muốn giữ Argentina và siêu sao Messi ở lại giải.

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục tạo nên hàng loạt kỷ lục mới sau trận Argentina thắng Ai Cập. Hiện tại Messi có tám bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Xếp ngay sau anh là Kylian Mbappé của Pháp và Erling Haaland của Na Uy cùng có bảy bàn thắng và Harry Kane của Anh có sáu bàn thắng. Ngoài ra, Messi đã có 21 bàn thắng ở các kỳ World Cup, củng cố kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại giải và là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu trận đấu loại trực tiếp của World Cup. Anh cũng lập kỷ lục là cầu thủ Argentina có chín pha kiến tạo thành bàn thắng tại giải, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Maradona. Ở tuổi 39, Messi hiện là cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử World Cup vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận knock-out.

14 Huấn luyện viên từ chức và bị sa thải

Ngay sau quyết định từ chức của Huấn luyện viên Roberto Martinez khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, sáng 8/7, Liên đoàn Bóng đá Croatia xác nhận Huấn luyện viên Zlatko Dalic từ chức sau chín năm gắn bó với đội tuyển nước này do thất bại tại vòng 32 đội. Ông Dalic đã giúp Croatia giành ngôi á quân World Cup 2018 và hạng ba World Cup 2022. Như vậy, tính đến thời điểm này, World Cup 2026 đã có 14 huấn luyện viên từ chức hoặc bị sa thải do đội tuyển họ dẫn dắt không đạt được kết quả như mong muốn.

Theo nhandan.vn