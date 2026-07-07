World Cup 2026: Tây Ban Nha tiễn Bồ Đào Nha và Ronaldo về nước

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Bàn thắng của Merino vừa đủ để Tây Ban Nha tiễn Bồ Đào Nha khỏi World Cup 2026, đồng thời khép lại kỷ nguyên World Cup của Cristiano Ronaldo.
Giấc mơ vô địch World Cup sẽ mãi dang dở với Ronaldo. Ảnh: AFP/TTXVN
Bồ Đào Nha đã chính thức phải dừng cuộc chơi tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận cầu tâm điểm vòng 1/8.
Mikel Merino, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, đã sắm vai người hùng với bàn thắng định đoạt “số phận” trận đấu.
Phút 85, Merino được ông Luis de la Fuente trao cơ hội và cầu thủ này chỉ cần mất đúng 6 phút để tung ra cú sút đánh bại thủ thành Costa sau đường chuyền của Ferran Torres.
Bàn thắng của Merino vừa đủ để tiễn Bồ Đào Nha về nước sau hành trình đáng quên dù từng được kỳ vọng rất lớn.
Kết quả này cũng đồng thời khép lại kỷ nguyên World Cup của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Suốt hai thập kỷ, Cristiano Ronaldo không ngừng nỗ lực và khẳng định mình, nhưng giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới vẫn sẽ mãi ngoài tầm với của anh.
Còn với Tây Ban Nha, chiến thắng trước Bồ Đào Nha đã đưa họ tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục thế giới.
Đáng chú ý, chiến thắng trước Bồ Đào Nha giúp Tây Ban Nha xác lập cột mốc chưa từng có khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp.
Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và chủ nhà Mỹ.
Theo TTXVN
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