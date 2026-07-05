Không bỏ lỡ những tài năng bóng đá trẻ

U14 Hà Nội ăn mừng chức vô địch Giải U14 các câu lạc bộ khu vực phía bắc 2025-2026. Ảnh: Hà Nội FC

Bóng đá Việt Nam có thể đã bỏ lỡ không ít tài năng chỉ vì nhiều bạn trẻ ở quá xa những trung tâm đào tạo lớn. Từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Tuyên Quang và nhiều địa phương khác ở vùng cao, vẫn còn rất nhiều đứa trẻ yêu bóng đá, nhưng chưa bao giờ có cơ hội theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Vì thế, việc xây dựng các lò đào tạo vệ tinh cần được xem là một hướng đi nghiêm túc cho tương lai.

Trên những sân đất nhỏ ở vùng cao hay những khoảng sân trường tại các xã miền núi, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chạy theo trái bóng với niềm đam mê thuần khiết nhất. Dù là sân bóng không có mặt cỏ bằng phẳng, không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, càng không có những bài tập chiến thuật bài bản, nhưng ở đó luôn có những đứa trẻ đam mê mãnh liệt với bóng đá.

Thế nhưng, từ niềm đam mê ấy đến con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lại là một khoảng cách quá xa. Đại đa số gia đình ở các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La... không đủ điều kiện để đưa con em đi thử sức tại các trung tâm bóng đá lớn. Việc phải di chuyển hàng trăm cây số xuống Hà Nội, Nghệ An hay các thành phố để chờ đợi và theo đuổi giấc mơ sân cỏ là điều vượt quá khả năng của không ít phụ huynh.

Ngay cả khi đứa trẻ có năng khiếu nổi bật, cơ hội để được phát hiện cũng rất mong manh. Bởi hệ thống tuyển chọn của bóng đá Việt Nam chưa đủ rộng để phủ khắp mọi miền đất nước. Chúng ta thường tự hào khi nhắc đến những cầu thủ vươn lên từ nghịch cảnh như anh em nhà Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng, hay Hà Đức Chinh, Phạm Xuân Mạnh..., nhưng cũng nên tự hỏi rằng, có bao nhiêu tài năng đã không bao giờ được biết đến?

Các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu như PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội hay Hoàng Anh Gia Lai đều tập trung ở các thành phố lớn và vùng đồng bằng, trong khi với những gia đình ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, cuộc sống mưu sinh hằng ngày vẫn còn nhiều nhọc nhằn.

Thực tế cho thấy, muốn phát triển bền vững, bóng đá Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào một vài trung tâm đào tạo lớn. Việc xây dựng mạng lưới đào tạo vệ tinh tại nhiều tỉnh, thành phố cần được xem là giải pháp nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em trên khắp cả nước. Thông qua các lớp năng khiếu và trung tâm vệ tinh tại địa phương, trẻ em có thể được tập luyện trong môi trường bài bản hơn ngay từ sớm. Khi đến độ tuổi phù hợp, những cầu thủ nhí có tiềm năng sẽ được giới thiệu tới các học viện và câu lạc bộ chuyên nghiệp để tiếp tục phát triển. Mô hình này không chỉ mở rộng phạm vi tuyển chọn, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình mà còn tạo ra sự công bằng hơn trong cơ hội tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp.

Ở không ít địa phương, chính quyền và những người yêu bóng đá đã cố gắng phối hợp để giữ ngọn lửa bóng đá trẻ. Họ nỗ lực mở rộng các cơ sở, câu lạc bộ, lớp năng khiếu, phát triển bóng đá cộng đồng, tổ chức các giải học đường và phong trào dành cho thiếu nhi để ngày càng có nhiều em nhỏ được tiếp cận bóng đá trong môi trường bài bản hơn. Điều mà các cơ sở đào tạo này mong muốn là được kết nối và trở thành “vệ tinh” của một hoặc hai câu lạc bộ chuyên nghiệp. Cầu nối ấy có ý nghĩa rất quan trọng, bởi không chỉ mang lại định hướng đào tạo tốt hơn mà còn mở ra cơ hội để những “viên ngọc thô” của bóng đá cơ sở được phát hiện và tiến gần hơn tới bóng đá chuyên nghiệp.

Ngay ở một số địa phương có truyền thống bóng đá lâu năm, hệ thống trung tâm bóng đá cộng đồng và đào tạo trẻ vẫn chưa phát triển tương xứng với nhu cầu thực tế, cho nên việc phát triển thêm các trung tâm đào tạo vệ tinh là rất cần thiết. Nếu được đầu tư và kết nối chặt chẽ với các trung tâm đào tạo chính, mô hình này không chỉ góp phần phát triển bóng đá trẻ ở các địa phương mà còn mở rộng nguồn tuyển chọn cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Việc xây dựng mạng lưới đào tạo bóng đá vệ tinh là câu chuyện của nhiều tỉnh, thành phố, không chỉ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đó cần được xem là một chiến lược dài hạn nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em trên khắp cả nước, giúp những tài năng được phát hiện, đào tạo và phát triển đúng hướng. Trách nhiệm của một nền bóng đá không chỉ ở việc tìm kiếm những ngôi sao, mà còn ở việc tạo dựng một hệ thống đủ rộng để không một tài năng nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì thiếu cơ hội được bắt đầu.

Theo nhandan.vn