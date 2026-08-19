Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 19/8: Việt Nam quyết đấu Malaysia

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Hai đội tuyển Việt Nam quyết đấu Malaysia trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về để tranh tấm vé góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026.
Việt Nam tái ngộ Malaysia với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi trên sân đối thủ. (Ảnh: TTXVN phát)
Tấm vé còn lại góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026 sẽ được định đoạt sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tại Mỹ Đình vào lúc 20g hôm nay (19/8).
Trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đang nắm ưu thế với chiến thắng 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur của Malaysia ở lượt đi nhờ bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới đến từ Faris Danish.
Ở lượt về này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình trong trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.
Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ cần kết quả hòa hoặc thua cách biệt 1 bàn là sẽ thẳng tiến vào chung kết giải đấu.
Tuy nhiên, mục tiêu mà ông Kim Sang-sik và các học trò đang hướng đến - đó là ghi nhiều bàn thắng và tạo ra một trận đấu thật hay để cống hiến cho khán giả và người xem.
Bên kia chiến tuyến, Malaysia dù đang thất thế song huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rất tự tin và cho rằng điều các cầu thủ cần lúc này là giữ được sự tập trung, bản lĩnh trong suốt trận đấu.
Vượt qua Singapore 4-3 sau hai lượt trận, đội tuyển Thái Lan đang chờ đợi xem đối thủ của mình ở chung kết ASEAN Cup 2026 sẽ là Việt Nam hay Malaysia.
ASEAN Cup 2026 không tính luật bàn thắng trên sân khách. Vì vậy, nếu Việt Nam để thua cách biệt 2 bàn ở bán kết lượt về, tấm vé đi tiếp sẽ được giải quyết trong hiệp phụ, thậm chí là chấm luân lưu.
Đội thắng ở cặp bán kết giữa Việt Nam và Malaysia sẽ đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.
Thái Lan cũng có lợi thế khi thắng 3-1 ở lượt đi nhưng đã gặp phải nhiều khó khăn và để thua 1-2 trước Singapore ở lượt về trên sân nhà.
Theo TTXVN
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