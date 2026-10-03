Việt Nam giành thêm 2 Huy chương bạc

Ngày thi đấu thứ 13 tại ASIAD 20: Việt Nam đoạt thêm 2 Huy chương bạc

Trong ngày thi đấu thứ 13 (2/10) tại Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm hai Huy chương bạc ở môn boxing và taekwondo thực tế ảo.

Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương bạc hạng 51kg nữ môn boxing. (Ảnh: Tam Ninh)

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương bạc hạng 51kg nữ tại ASIAD 20 sau trận chung kết môn boxing gặp Ngô Du (Trung Quốc). Trận đấu diễn ra với thế chủ động thuộc về Ngô Du, võ sĩ từng giành Huy chương vàng Olympic Paris 2024. Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc thận trọng, cố gắng duy trì khoảng cách và tìm cơ hội tung những đòn phản công, nhưng đối thủ Trung Quốc kiểm soát tốt cự ly, di chuyển linh hoạt và liên tục ghi điểm bằng những pha ra đòn chính xác.

Sau ba hiệp, cả năm trọng tài đều chấm chiến thắng cho Ngô Du, trong đó bốn người cho điểm 30-27 và một người chấm 29-28. Với kết quả tại ASIAD 20, Nguyễn Thị Tâm trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết quyền Anh tại đại hội và là thành tích cao nhất của quyền Anh Việt Nam.

Tuyết Sang (giữa) giành Huy chương bạc nội dung taekwondo thực tế ảo. (Ảnh: Tam Ninh)

Châu Ngọc Tuyết Sang giành Huy chương bạc nội dung taekwondo thực tế ảo sau khi thua võ sĩ người Philippines là Jeus Gabriel 0-2 trong trận chung kết. Đây là nội dung lần đầu được đưa vào chương trình tranh huy chương của ASIAD và có thể thức đặc biệt khi VĐV nam, nữ thi đấu chung, không phân chia hạng cân.

Tuyết Sang khởi đầu hành trình bằng chiến thắng 2-1 trước An Hyang-sik của Hàn Quốc ở vòng 1/16, sau đó lần lượt vượt qua Tongchan Sasikarn của Thái Lan 2-0 tại tứ kết và Yap Zong Han Darren của Singapore 2-0 ở bán kết. Trong trận bán kết, nữ võ sĩ Việt Nam tạo cách biệt lớn về điểm số khi tung 21 cú đá trúng mục tiêu, trong đó có năm lần đánh trúng vùng đầu, khiến đối thủ không còn HP trước khi trận đấu kết thúc.

Bước vào chung kết, Tuyết Sang đối đầu võ sĩ nam từng giành Huy chương đồng (HCĐ) nội dung biểu diễn quyền cá nhân nam tại ASIAD 20. Tuyết Sang có bảy đòn đá trúng mục tiêu, trong đó ba lần vào vùng đầu và chặn được ba đòn tấn công. Tuy nhiên, Yape đạt hiệu quả cao hơn với 21 đòn trúng đích, gồm năm cú đánh vào vùng đầu, đồng thời chặn thành công năm đòn của võ sĩ Việt Nam. Jeus Gabriel giành chiến thắng sau hai hiệp, mang về Huy chương vàng thứ tư cho đoàn Philippines tại ASIAD 20.

Đồng đội nữ cầu mây 4 người Việt Nam tái đấu Thái Lan trong trận chung kết.(Ảnh: Tam Ninh)

Việt Nam đã giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội nữ 4 người môn cầu mây tại ASIAD 2026 sau khi đánh bại đội Nhật Bản 2-0 ở bán kết. Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát tốt các pha cầu, hạn chế khả năng tổ chức tấn công của đối thủ qua đó giành thắng lợi 2-0.

Chiến thắng đưa Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan, đội đã đánh bại Indonesia với cùng tỷ số 2-0 ở trận bán kết còn lại. Trước trận chung kết, các cô gái Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0. Trong trận chung kết, các tuyển thủ Việt Nam cần chú trọng khả năng tổ chức phòng thủ và hóa giải những pha tấn công của Thái Lan để tranh Huy chương vàng.

Đoàn Trung Quốc giành thêm nhiều Huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm qua. Trên sàn boxing, Ngô Du mang về Huy chương vàng quyền Anh đầu tiên cho Trung Quốc tại Đại hội (hạng 51kg nữ). Ở môn bắn cung, cặp VĐV Lý Mộng Kỳ-Chu Tĩnh Di vượt qua đôi Ấn Độ 5-3 ở chung kết cung cong đôi nam nữ.

Trần Lâm tiếp tục tạo dấu mốc khi giành Huy chương vàng kayak vượt chướng ngại nữ - nội dung mới được đưa vào chương trình ASIAD. Thi đấu quần vợt, Vương Hi Vũ đánh bại đồng đội Trương Suất 2-0 trong trận chung kết đơn nữ, giúp Trung Quốc lần thứ sáu liên tiếp giành Huy chương vàng nội dung này.

Trên đường đua xe đạp lòng chảo, Uyển Lệ Dĩnh giành Huy chương vàng đua tốc độ nữ, đồng thời có Huy chương vàng thứ ba tại ASIAD 20. Trên thảm judo, Ngưu Hinh Nhiễm thắng nội dung trên 78kg nữ bằng một đòn ippon trong trận chung kết, mang về Huy chương vàng đầu tiên cho judo Trung Quốc. Huy chương vàng còn lại thuộc về Ma Jingyue (Mã Tĩnh Nguyệt) ở hạng 49kg nữ taekwondo sau khi vượt qua võ sĩ Philippines 2-0.

Nhật Bản có ngày thi đấu thành công, trong đó nổi bật là cú hat-trick của Kajiwara Yumi ở nội dung đua tổng hợp nữ xe đạp lòng chảo. Kajiwara trở thành VĐV đầu tiên ba lần liên tiếp vô địch nội dung này tại ASIAD.

Ở đua xe đạp lòng chảo đồng đội nam, Kuboki Kazushige và Kojima Naoki cũng mang về Huy chương vàng cho chủ nhà. Trên thảm judo, Okada Riku vô địch hạng 90kg nam, Mashichi Ryotaro giành Huy chương vàng hạng 100kg nam, trong khi Sugimura Misuki đứng đầu hạng 78kg nữ. Vật Nhật Bản có thêm hai Huy chương vàng của Susaki Yui (hạng 50kg nữ) và Kagami Yusho (hạng 76kg nữ).

Tanaka Yuki giành Huy chương vàng đua thuyền kayak nam, còn cặp Isogaki Tetsuya và Seki Yurie vô địch thuyền buồm đôi nam nữ 470 (4,7m). Quần vợt cũng ghi dấu ấn khi Kusuhara Yusuke và Nakagawa Shunsuke giành Huy chương vàng đôi nam sau khi đánh bại cặp Hàn Quốc 2-0, giúp nước chủ nhà có lại Huy chương vàng sau 52 năm. Trên sàn boxing, Yamaguchi Rui cũng giành Huy chương vàng ở chung kết hạng 55kg nam, giúp Nhật Bản giành ngôi vô địch nội dung này cũng sau 52 năm.

Hàn Quốc giành thêm 3 Huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm qua. Ở nội dung cung cong đồng đội nam, bộ ba Kim Woo-jin, Lee Woo-seok và Kim Je-deok đánh bại Ấn Độ 5-1 để bảo vệ thành công Huy chương vàng. Ha Ji-min giành Huy chương vàng đua thuyền buồm nội dung đơn nam để lần thứ tư vô địch.

Thi đấu thể thao điện tử, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 trong trận chung kết, bảo vệ thành công ngôi vô địch mà không thua ván nào kể từ ngày thi đấu đầu tiên.

Theo nhandan.vn