Đội tuyển nữ Việt Nam tăng tốc, hoàn thiện lối chơi trước ASIAD 20

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Sau gần một tuần hội quân, đội tuyển nữ Việt Nam đang từng bước thích nghi với giáo án của huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc, đồng thời hoàn thiện các phương án chiến thuật nhằm hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản.
Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: VFF
Chú trọng phòng ngự phản công
Chiều 17-8, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện với trọng tâm nâng cao thể lực, tăng cường các bài tập đối kháng và từng bước hoàn thiện chiến thuật. Ban huấn luyện cũng chú trọng việc lắp ráp đội hình, xây dựng phương án phòng ngự phản công phù hợp với từng đối thủ tại bảng đấu.
Theo hậu vệ Diễm My, đây là lần đầu cô được làm việc dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Cầu thủ này đánh giá các bài tập có cường độ cao, đòi hỏi sự tập trung và khả năng thích ứng nhanh.
“Những bài tập huấn luyện viên đưa ra có cường độ rất nhanh, chủ yếu là đối kháng, đồng thời tập trung sửa những vấn đề chiến thuật và chuẩn bị lắp ráp đội hình”, Diễm My chia sẻ.
Hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam cho biết huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là người nghiêm túc trong công việc nhưng cũng tạo không khí thoải mái cho các cầu thủ. Khi bước vào các bài tập chuyên môn, toàn đội đều phải duy trì sự tập trung và kỷ luật cao.
Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc chỉ đạo chiến thuật cho toàn đội. Ảnh: VFF
Sau giai đoạn đầu tập trung xây dựng nền tảng thể lực, đội tuyển nữ Việt Nam đang chuyển dần sang hoàn thiện các phương án chiến thuật. Trong đó, phòng ngự phản công là một trong những nội dung được Ban huấn luyện chú trọng nhằm phát huy khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ mạnh.
“Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bắt đầu cho đội tập về đội hình, những miếng đánh phòng ngự phản công. Toàn đội cũng được định hướng cách chơi để chuẩn bị khi gặp những đối thủ khác nhau như Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan”, Diễm My cho biết.
Tại ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng khi Nhật Bản sở hữu trình độ hàng đầu châu lục.
Diễm My nhận định Nhật Bản được đánh giá cao hơn, trong khi trình độ giữa Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa có sự cạnh tranh nhất định. Đội tuyển nữ Việt Nam từng chạm trán Đài Bắc Trung Hoa tại vòng chung kết ở Australia và dù nhận thất bại, các cầu thủ vẫn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực nếu chuẩn bị tốt. “Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành suất vào vòng trong”, Diễm My nói.
Đánh giá về Thái Lan, hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam cho rằng đối thủ có sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ và các gương mặt giàu kinh nghiệm. Vì vậy, đội tuyển cần tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong những ngày còn lại trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD.
Đội tuyển nữ Việt Nam đang có sự chuyển giao lực lượng giữa các cầu thủ nhiều kinh nghiệm và cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF
Kinh nghiệm và sức trẻ
Trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASIAD lần này, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự góp mặt của một số cầu thủ giàu kinh nghiệm. Điều đó đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với những cầu thủ đã có thời gian thi đấu cho đội tuyển, trong đó có Diễm My.
Tuy nhiên, hậu vệ này cho rằng cô không chịu áp lực mà xem đây là cơ hội để hỗ trợ các cầu thủ trẻ, góp phần duy trì sự ổn định và tinh thần đoàn kết trong đội. “Là đàn chị đi trước, tôi sẽ cố gắng làm gương và chỉ bảo những điều mà các em còn thiếu sót”, Diễm My chia sẻ.
Bên cạnh quá trình chuẩn bị chuyên môn, các tuyển thủ nữ cũng dành sự quan tâm và cổ vũ cho đội tuyển nam Việt Nam đang thi đấu tại ASEAN Cup. Việc trực tiếp tới sân theo dõi và chứng kiến đông đảo người hâm mộ cổ vũ đội tuyển nam cũng tạo thêm động lực cho các cầu thủ nữ.
Trong những ngày tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tăng cường sự phối hợp giữa các tuyến. Với bảng đấu gồm những đối thủ mạnh, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hướng tới mục tiêu giành quyền vào vòng trong tại ASIAD 20.
https://hanoimoi.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-tang-toc-hoan-thien-loi-choi-truoc-asiad-20-1216913.html
Theo hanoimoi.vn
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