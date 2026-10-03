Phụ nữ Phú Thọ lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe

Phong trào thể dục, thể thao trong các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, thu hút đông đảo hội viên tham gia với nhiều loại hình phù hợp như dân vũ, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, cầu lông, đi bộ... Không chỉ nâng cao sức khỏe, các hoạt động còn tạo sân chơi bổ ích, tăng cường gắn kết và lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng.

Phụ nữ thôn Hệ, xã Vĩnh Phú luyện tập thể dục, thể thao với thiết bị ngoài trời.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, 5 năm qua, các cấp Hội đã xây dựng, duy trì 3.325 mô hình, câu lạc bộ ở cộng đồng. Bên cạnh các câu lạc bộ bóng chuyền, còn có nhiều mô hình văn hóa, văn nghệ, gia đình hạnh phúc, phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường... tạo điều kiện để hội viên giao lưu, rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể.

Đáng chú ý, 148/148 cơ sở Hội và 2 đơn vị trực thuộc duy trì ít nhất 2 loại hình hoạt động, tiêu biểu như bóng chuyền hơi và văn hóa văn nghệ. Tại các thôn, tổ dân phố, nhiều câu lạc bộ phù hợp với nhu cầu, sở thích của hội viên như bóng chuyền hơi, cầu lông, dân vũ, dưỡng sinh... được duy trì, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của hội viên phụ nữ.

Không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất, các câu lạc bộ còn là nơi để chị em gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, cùng nhau tham gia các hoạt động cộng đồng. Qua đó, tổ chức Hội có thêm điều kiện gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và tập hợp phụ nữ tham gia các phong trào.

Đồng chí Nguyễn Thị Tình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội luôn tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Các câu lạc bộ bóng chuyền, dân vũ, dưỡng sinh, cầu lông... không chỉ giúp chị em rèn luyện sức khỏe mà còn tạo môi trường giao lưu, đoàn kết. Thông qua những hoạt động này, phong trào Hội được triển khai gần gũi, thiết thực hơn với đời sống hội viên”.

Ở cơ sở, phong trào thể dục, thể thao được triển khai theo hướng linh hoạt, tận dụng sân chơi, nhà văn hóa và các thiết chế cộng đồng. Nhiều câu lạc bộ duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, trở thành điểm hẹn quen thuộc của hội viên sau những giờ lao động. Tại các địa phương, bóng chuyền hơi nữ là môn thể thao được nhiều chị em lựa chọn bởi cách chơi tương đối phù hợp, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tạo điều kiện giao lưu. Những buổi tập, những trận giao lưu giữa các đội không chỉ đem lại không khí vui tươi mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Xuân Lũng tham gia luyện tập bóng chuyền hơi.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Yên chia sẻ: “Chúng tôi xác định hoạt động thể dục, thể thao là một trong những hình thức tập hợp hội viên hiệu quả. Từ nhu cầu thực tế của chị em, Hội phối hợp duy trì các câu lạc bộ, vận động hội viên tham gia thường xuyên. Qua đó, nhiều chị em có thêm thói quen rèn luyện sức khỏe, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của Hội và của địa phương”.

Hội viên CLB Bóng chuyền hơi nữ Nguyễn Thị Đào, thôn Vạn Phú, xã Xuân Lũng cho biết: “Tham gia câu lạc bộ giúp chúng tôi có thêm thời gian vận động sau ngày làm việc. Mỗi buổi tập cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ chuyện gia đình, công việc và động viên nhau duy trì tập luyện”.

Nếu bóng chuyền hơi tạo sự gắn kết qua các trận đấu, thì dân vũ lại thu hút hội viên bởi sự trẻ trung, vui tươi và dễ tập luyện. Những động tác đơn giản trên nền nhạc sôi động giúp người tập vận động toàn thân, đồng thời tạo không khí phấn khởi trong các buổi sinh hoạt tập thể.

Các câu lạc bộ giao lưu dân vũ, rèn luyện sức khỏe tại phố đi bộ An Bình, phường Vĩnh Yên.

Chị Lâm Thị Thanh Huyền - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ 18, phường Hòa Bình cho biết: “Trước đây, nhiều chị em còn ngại tham gia hoạt động tập thể. Từ khi có câu lạc bộ dân vũ, mọi người cùng tập luyện, giao lưu nên không khí sôi nổi hơn. Thành viên ở nhiều độ tuổi, công việc khác nhau nhưng cùng có chung sở thích vận động và nâng cao sức khỏe”.

Bên cạnh hoạt động thường xuyên tại cơ sở. phong trào thể dục, thể thao còn được các cấp Hội lồng ghép với tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các phong trào thi đua. Trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, các cấp Hội tổ chức nhiều hình thức giao lưu, hội thi, giải thi đấu thể thao bóng chuyền, cầu lông và hội thi dân vũ, tạo thêm sân chơi cho hội viên.

Hội viên phụ nữ phường Hòa Bình tham gia màn đồng diễn dân vũ tại các ngày lễ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng mở rộng cách thức tổ chức phong trào. Hội LHPN tỉnh đã vận động các cấp Hội tham gia Hội thi Dân vũ trực tuyến “Vũ điệu Khỏe - Đẹp” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, góp phần đưa phong trào rèn luyện thể chất đến gần hơn với hội viên.

Từ những sân tập nhỏ ở cơ sở đến các hoạt động giao lưu, thi đấu quy mô lớn, phong trào thể dục, thể thao đang góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của phụ nữ Phú Thọ. Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, các câu lạc bộ còn tạo môi trường để chị em kết nối, chia sẻ và cùng tham gia các hoạt động cộng đồng.

Qua đó, phong trào từng bước trở thành một trong những phương thức thiết thực để xây dựng hình ảnh người phụ nữ Phú Thọ năng động, khỏe mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Dương Chung