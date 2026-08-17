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Hướng dẫn đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

Không cần chờ đến ngày 30/8 để trực tiếp góp bước chân tại sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” ở 34 tỉnh, thành phố; ngay từ hôm nay, bạn có thể thực hiện 4 bước trực tuyến để cùng tích lũy mục tiêu “10 tỷ bước xanh” từ chính những bước chân mỗi ngày.

Hành trình “10 tỷ bước xanh” bắt đầu ngay từ khi đăng ký theo 4 bước dưới đây:

Hướng dẫn đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”

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Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Việt nam Đăng ký Toàn quốc Mục tiêu Sự kiện Google hướng dẫn trực đi bộ tin
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