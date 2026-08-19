Khai mạc Giải thể thao truyền thống LAFCHEMCO CUP 2026

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2027), chiều 19/8, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức khai mạc Giải thể thao truyền thống LAFCHEMCO CUP năm 2026.

Lãnh đạo Công ty trao Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải thể thao.

Giải diễn ra từ ngày 19/8 đến 20/10, với sự tham gia của 12 đoàn vận động viên đến từ các đơn vị trong Công ty và Câu lạc bộ Hưu trí Supe. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi nam, nữ, bóng bàn, cầu lông và pickleball, với 20 nội dung thi đấu. Hơn 400 lượt vận động viên đăng ký tham gia, đông nhất từ trước đến nay.

Để chuẩn bị cho giải, các đơn vị đã chủ động thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện, lựa chọn vận động viên và bố trí thời gian phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, công tác.

Trận thi đấu bóng chuyền hơi giữa đội Xí nghiệp NPK1 và Xí nghiệp NPK3.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đề nghị các đội tuyển, vận động viên chấp hành nghiêm Điều lệ giải, thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng; các trọng tài điều hành khách quan, chính xác, bảo đảm an toàn. Các đơn vị tạo điều kiện để vận động viên tham gia đầy đủ, đồng thời duy trì tốt nhiệm vụ sản xuất, công tác.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Giải thể thao truyền thống LAFCHEMCO CUP.

Giải thể thao truyền thống LAFCHEMCO CUP là dịp để các thế hệ người lao động gặp gỡ, giao lưu, cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Công ty; đồng thời góp phần duy trì phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, tăng cường sự gắn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Công ty bước vào sản xuất.

Anh Thơ