Ngày thi đấu thứ 14 tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 20

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Đội cầu mây Việt Nam nhập cuộc chủ động, tổ chức phòng thủ chắc chắn, đồng thời khai thác hiệu quả những pha tấn công ở hai biên để giành chiến thắng 15-11 trong séc đầu. Thái Lan nhanh chóng điều chỉnh cách chơi ở séc thứ hai, gia tăng sức ép trong những pha tấn công và nhiều lần tạo được khoảng cách điểm. Tuy nhiên, Việt Nam kiên trì bám đuổi, thậm chí có thời điểm vươn lên dẫn 14-13 sau chuỗi 6 điểm liên tiếp. Khi chiến thắng tưởng như đã ở rất gần, các cô gái Việt Nam lại để đối thủ ghi liền những điểm quyết định.

Thái Lan thắng ngược 17-15, cân bằng tỷ số 1-1 và đẩy trận chung kết vào séc đấu thứ ba. Séc quyết định diễn ra căng thẳng, Việt Nam tập trung phòng thủ tốt trước những pha tấn công có lực của đối phương, đồng thời tận dụng những thời điểm Thái Lan mắc lỗi để tạo khoảng cách, thậm chí kiểm soát tốt hơn những tình huống quan trọng và giành chiến thắng 15-11, qua đó khép lại trận chung kết với tỷ số 2-1. Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền là những vận động viên (VĐV) góp mặt trong đội hình Việt Nam. Đây cũng là bốn vận động viên từng cùng nhau giành Huy chương vàng nội dung 4 người nữ tại ASIAD 19.

Trước trận chung kết, đội cầu mây nữ Việt Nam lần lượt vượt qua Ấn Độ, Thái Lan và Philippines ở vòng bảng, sau đó đánh bại chủ nhà Nhật Bản ở bán kết để giành quyền tranh Huy chương vàng. Chiến thắng trước Thái Lan vì thế khép lại một hành trình toàn thắng. Như vậy, Việt Nam đã giành 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 19 Huy chương đồng, xếp hạng thứ 19.

Ở môn taekwondo, Bạc Thị Khiêm khởi đầu thuận lợi tại hạng 67 kg nữ bằng trận thắng Nazym Makhmutova (Kazakhstan) 2-0. Chiến thắng giúp Khiêm giành quyền vào tứ kết, nhưng thua đáng tiếc trước Svetlana Saidova (Uzbekistan) với các tỷ số 2-4, 5-8 và dừng bước.

Hàn Quốc vô địch bóng đá nam

Đội tuyển Hàn Quốc giành tấm Huy chương vàng quý nhất tại ASIAD 20 là bóng đá nam sau khi đánh bại đội chủ nhà Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết, đây lần thứ tư liên tiếp Hàn Quốc vô địch bóng đá nam và 3 trận chung kết gần đây đều thắng Nhật Bản. Họ cũng giành thêm Huy chương vàng bắn cung cá nhân cung một dây nam, qua đó giành Huy chương vàng cá nhân đầu tiên tại ASIAD và trở thành vận động viên Hàn Quốc thứ năm giành hai Huy chương vàng tại Đại hội lần này, sau khi đã vô địch đồng đội một ngày trước.

Ở golf, Kim Joo-hyung giành Huy chương vàng cá nhân nam với thành tích 18 gậy dưới chuẩn, là Huy chương vàng cá nhân nam đầu tiên của golf Hàn Quốc tại ASIAD sau 16 năm. Trong môn taekwondo, Hàn Quốc vô địch hạng trên 67 kg nữ, mang về Huy chương vàng đầu tiên cho đội taekwondo đối kháng Hàn Quốc tại Đại hội và tiếp nối mạch 10 kỳ ASIAD liên tiếp có Huy chương vàng ở môn này. Ở đua thuyền buồm, vận động viên mới 15 tuổi Choi Ji-woon giành Huy chương vàng nội dung dinghy nam trẻ.

Như vậy, Hàn Quốc đã có 39 Huy chương vàng, nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu giành 40-45 Huy chương vàng đề ra. Đội golf nữ gồm Yin Ruoning, Liu Yan và Zhang Weiwei giành Huy chương vàng đồng đội nữ, mang về cho Trung Quốc tấm Huy chương vàng đầu tiên ở môn golf tại ASIAD 20.

Ở nội dung đồng đội nam, Zheng Yunhe, Jin Zihao và Ding Wenyi cũng giành Huy chương vàng, giúp Trung Quốc nâng tổng số Huy chương vàng lên 166 và thiết lập kỷ lục mới về số Huy chương vàng mà đoàn thể thao nước này giành được tại một kỳ ASIAD tổ chức ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Bi Kun bảo vệ thành công Huy chương vàng nội dung ván buồm cánh ngầm nam iQFOiL, trong khi Li Wenqi giành Huy chương vàng nội dung nữ. Chiếc Huy chương vàng của Li Wenqi là Huy chương vàng thứ 165 của Trung Quốc tại ASIAD 20, qua đó giúp đoàn thể thao Trung Quốc san bằng kỷ lục 165 Huy chương vàng từng đạt được tại một kỳ ASIAD tổ chức ở nước ngoài.

Sau đó, những tấm Huy chương vàng tiếp theo giúp Trung Quốc đạt mốc 183 Huy chương vàng ở các nội dung nhảy breaking nữ, toàn năng đồng đội nữ thể dục nghệ thuật. Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vượt qua Uzbekistan ở loạt luân lưu, qua đó giành Huy chương đồng bóng đá nam ASIAD sau 28 năm. Đoàn Nhật Bản có ngày thi đấu đáng nhớ khi giành thêm 3 Huy chương vàng, nâng tổng số Huy chương vàng lên 83 và vượt kỷ lục 78 Huy chương vàng mà nước này từng đạt tại ASIAD Bangkok 1966, đồng thời vượt xa thành tích 218 huy chương ở ASIAD Hiroshima 1994 với thành tích mới 269 huy chương.

Ở môn bóng mềm nữ, Nhật Bản đánh bại Trung Quốc 7-0 sau 5 lượt đấu, qua đó lần thứ bảy liên tiếp giành Huy chương vàng. Thi đấu môn judo, đội Nhật Bản thắng Kazakhstan 4-0 trong trận chung kết đồng đội hỗn hợp, lần thứ ba liên tiếp vô địch nội dung này. Tấm Huy chương vàng còn lại thuộc về quần vợt, sau trận chung kết đôi nam nữ. Đáng chú ý, hai cặp vận động viên Nhật Bản chiếm cả Huy chương vàng và Huy chương bạc - thành tích chưa từng xuất hiện ở nội dung đôi nam nữ tại ASIAD kể từ năm 1962.

Theo nhandan.vn