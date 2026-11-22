Chạy bộ lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng

Từ thói quen rèn luyện của mỗi cá nhân, chạy bộ đang dần trở thành hoạt động thể thao được đông đảo người dân Phú Thọ hưởng ứng. Những nhóm chạy, câu lạc bộ được hình thành, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Những buổi sáng sớm hay chiều muộn, tại các tuyến đường, công viên, quảng trường và khu vực công cộng ở nhiều địa phương trong tỉnh, hình ảnh người dân chạy bộ đã trở nên quen thuộc. Người chạy một mình để duy trì thói quen vận động; người tham gia theo nhóm, câu lạc bộ để có thêm động lực, cùng nhau rèn luyện thể lực và chinh phục những mục tiêu của bản thân.

Các vận động viên tham gia Giải chạy Marathon Quốc tế VTV LPBank năm 2025.

Không đòi hỏi trang thiết bị phức tạp hay địa điểm chuyên biệt, chạy bộ là môn thể thao dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng. Tùy độ tuổi, thể trạng và điều kiện sức khỏe, mỗi người có thể lựa chọn quãng đường, tốc độ và thời gian vận động phù hợp.

Tại phường Thanh Miếu, phong trào chạy bộ thu hút sự tham gia của nhiều người dân. Với họ, đây không chỉ là cách rèn luyện thể lực mà còn là khoảng thời gian thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh Nguyễn Đức Quân, phường Thanh Miếu chia sẻ: Ban đầu, anh chạy bộ để nâng cao sức khỏe, nhưng càng duy trì càng nhận thấy hoạt động này mang lại nhiều lợi ích, giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái và hình thành lối sống kỷ luật. Tham gia cùng nhóm còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối với những người có chung sở thích.

Không chỉ thu hút người trẻ, chạy bộ còn trở thành lựa chọn của nhiều người trong độ tuổi lao động. Sau ngày làm việc, dành thời gian vận động giúp cân bằng cuộc sống, cải thiện thể lực và duy trì tinh thần tích cực. Tại phường Hòa Bình, chị Bùi Thị Mai cho biết, ở tuổi trung niên, chị chú trọng duy trì thói quen chạy bộ phù hợp với thể trạng và thời gian sinh hoạt. Không đặt nặng thành tích hay tốc độ, chị hướng đến mục tiêu giữ gìn sức khỏe để chăm lo gia đình và công việc.

Người dân duy trì thói quen chạy bộ, nâng cao sức khỏe.

Phong trào chạy bộ, đi bộ phát triển góp phần mở rộng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh. Dự kiến năm 2026, toàn tỉnh có 2.411 câu lạc bộ thể thao cơ sở, tạo môi trường để người dân lựa chọn hình thức vận động phù hợp với độ tuổi, sở thích và điều kiện sinh hoạt. Bên cạnh các môn thể thao theo nhóm, câu lạc bộ, những hoạt động đơn giản như đi bộ, chạy bộ ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Một điểm tích cực của phong trào chạy bộ là ngày càng có nhiều người cao tuổi tham gia. Với họ, vận động phù hợp giúp duy trì sự dẻo dai, cải thiện khả năng vận động và tạo tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Người cao tuổi tích cực chạy bộ nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng để rèn luyện sức khỏe.

Ông Đào Văn Nhã, thôn Bình Lạc, xã Tam Sơn chia sẻ: Tuổi cao, tôi càng quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày, tôi dành thời gian đi bộ kết hợp chạy chậm tùy theo thể lực. Khi vận động thường xuyên, tôi cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn, tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Tôi cũng có thêm cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng tập luyện, nhờ đó cuộc sống thêm vui và ý nghĩa.

Từ những cá nhân tự tập luyện, nhiều nhóm chạy bộ được hình thành, tạo môi trường để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau duy trì lịch tập. Một số người còn tham gia các giải chạy phong trào, hoạt động thể thao cộng đồng, qua đó thử thách bản thân và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe. Việc tập luyện theo nhóm góp phần tạo tính tự giác, duy trì động lực và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Sức lan tỏa của hoạt động đi bộ, chạy bộ còn được thể hiện qua các chương trình thể thao cộng đồng quy mô lớn.

Tiêu biểu là Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, tổ chức đồng loạt trên toàn quốc ngày 30/8/2026. Tại điểm cầu cấp tỉnh Phú Thọ, chương trình được tổ chức tại sân vận động Trường Đại học Hùng Vương với quy mô khoảng 3.500 người tham gia, gồm đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giảng viên, sinh viên, học sinh, đoàn viên, hội viên và các lực lượng liên quan. Hoạt động không chỉ khuyến khích người dân tích cực vận động, rèn luyện sức khỏe mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hưởng ứng mục tiêu “10 tỷ bước xanh”.

Không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, chạy bộ còn góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Những người có độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau cùng gặp gỡ trên đường chạy, chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, động viên nhau vượt qua giới hạn của bản thân. Khi các thành viên trong gia đình cùng tham gia, hoạt động này còn trở thành dịp kết nối các thế hệ, hình thành thói quen sống tích cực từ mỗi mái ấm.

Để phong trào phát triển bền vững, mỗi người cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với độ tuổi, thể trạng; duy trì tập luyện thường xuyên. Đồng thời, bảo đảm an toàn khi chạy trên các tuyến đường giao thông.

Cùng với sự chủ động của người dân, việc quan tâm xây dựng môi trường luyện tập thuận lợi, phát triển các hoạt động thể thao quần chúng và tổ chức những sân chơi phù hợp sẽ góp phần khuyến khích ngày càng nhiều người tham gia. Qua đó, chạy bộ không chỉ dừng lại ở một hình thức rèn luyện cá nhân mà từng bước trở thành nét sinh hoạt tích cực trong cộng đồng.

Dương Chung