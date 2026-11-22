Từ cú ngược dòng bất thành trước U17 Bỉ đến giấc mơ thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước U17 Bỉ. Một trận thua ở ngày ra quân World Cup thường mang lại cảm giác tiếc nuối, nhưng với những gì các cầu thủ trẻ áo đỏ vừa thể hiện trước đương kim á quân châu Âu, dư âm đọng lại không phải là nỗi buồn, mà là sự phấn khích và niềm tin mãnh liệt.

Khi sự tự ti bị xóa bỏ trước ông lớn châu Âu

Trong quá khứ, mỗi khi các đội tuyển trẻ Việt Nam bước ra sân chơi thế giới hay đối đầu với những nền bóng đá hàng đầu, kịch bản quen thuộc thường là co cụm phòng ngự, chịu trận và chờ đợi sai lầm từ đối phương. Thế nhưng, 90 phút trước U17 Bỉ đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.

Trước một tập thể sở hữu thể hình vượt trội, tư duy chiến thuật hiện đại và nền tảng đào tạo trứ danh của bóng đá Bỉ, U17 Việt Nam không chọn cách đá tử thủ tiêu cực. Các cầu thủ trẻ dám cầm bóng, dám phối hợp nhóm ở cự ly ngắn để thoát pressing và sẵn sàng tổ chức những pha chuyển đổi trạng thái đầy tốc độ. Có thể trong 2/3 hiệp 1 đội phải oằn mình chống cự nhưng sang hiệp 2, U17 Việt Nam đã chơi đầy thanh thoát, những Nguyễn Lực, Minh Thủy đã thi đấu ngang hàng với dàn sao có giá lên tới 11,5 triệu euro của đối phương.

Quan trọng hơn cả tỷ số là thái độ thi đấu. Không có sự choáng ngợp trước danh tiếng đối thủ, cũng không có tâm lý buông xuôi khi bị dẫn bàn. Sự chững chạc về mặt tâm lý ở lứa tuổi 17 cho thấy công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam trong những năm gần đây đã có bước chuyển mình thực chất, đặc biệt ở tư duy chơi bóng chủ động và khả năng thích nghi với cường độ thi đấu đỉnh cao.

Các cầu thủ Việt Nam không quá thua kém dàn sao U17 Bỉ

Bệ phóng mang tên U20 World Cup 2017

Để thấy hết giá trị của màn trình diễn này, hãy quay ngược thời gian gần một thập kỷ, trở về mùa hè năm 2017 tại Hàn Quốc. Khi đó, U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup.

Hành trình năm 2017 của U20 Việt Nam khép lại với 1 điểm (hòa U20 New Zealand 0-0), hai trận thua trước U20 Pháp (0-4) và U20 Honduras (0-2), cùng việc không ghi được bàn thắng nào. Thế nhưng, giá trị mà giải đấu ấy mang lại cho bóng đá Việt Nam lại lớn gấp nhiều lần những con số.

Chính những trận đấu cọ xát với các tài năng hàng đầu thế giới như Marcus Thuram hay Amine Harit... đã rèn giũa nên bản lĩnh cho lứa Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Đình Trọng, Tấn Tài... Họ bước ra khỏi giải đấu với một thứ “miễn dịch” đặc biệt: không còn cảm thấy e ngại khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn về thể chất lẫn đẳng cấp.

Chỉ vài tháng sau U20 World Cup 2017, chính bộ khung này đã tạo nên kỳ tích Thường Châu tại VCK U23 châu Á 2018, rồi lần lượt chinh phục ngôi vương AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, giành hai tấm HCV SEA Games liên tiếp và lần đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

U20 World Cup 2017 không phải là đích đến, mà là bệ phóng mở ra giai đoạn huy hoàng bậc nhất lịch sử bóng đá nước nhà.

U20 Việt Nam đã giành vé dự VCK U20 thế giới 2017

Thế hệ U17 hôm nay có thể mở ra cánh cửa nào?

Đặt U17 Việt Nam hiện tại cạnh lứa đàn anh năm 2017, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào những cánh cửa thậm chí còn rộng mở hơn. Thứ nhất là sự nâng cấp về tư duy và xuất phát điểm. Nếu thế hệ 2017 mất cả vòng bảng để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở sân chơi World Cup mà bất thành, thì lứa U17 hiện nay đã làm được điều đó ngay trong trận ra quân, trước một đối thủ tầm cỡ như U17 Bỉ.

Hơn nữa, việc được hít thở bầu không khí World Cup từ năm 17 tuổi - sớm hơn 3 năm so với lứa Quang Hải, Hoàng Đức - mang lại một lợi thế khổng lồ về mặt thời gian. Các cầu thủ có một khoảng đệm đủ dài để hoàn thiện thể chất, tích lũy kinh nghiệm và định hình phong cách chơi bóng hiện đại trước khi bước vào độ chín của sự nghiệp.

Thứ hai là lời giải cho bài toán kế cận của Đội tuyển Quốc gia. Sau chu kỳ thành công 2018-2022, bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách khi nhiều trụ cột thế hệ trước dần bước qua sườn dốc sự nghiệp hoặc sa sút phong độ. Lứa U23 chưa tìm được nhiều nhân tố chất lượng trong khi lứa U19 vẫn loay hoay ở sân chơi khu vực, thậm chí còn đứng cuối bảng ở vòng loại U20 châu Á.

Do vậy, lứa U17 này trở thành nguồn nhân lực lý tưởng cho các mục tiêu dài hạn: từ SEA Games, VCK U23 châu Á trong 3-5 năm tới, cho đến chiến dịch vòng loại World Cup những kỳ sau này. Với nền tảng kỹ thuật tốt và tâm lý thi đấu tự tin đã được kiểm chứng trước bóng đá châu Âu, họ hoàn toàn có thể giúp đội tuyển Việt Nam tái lập vị thế số một Đông Nam Á và tiệm cận nhóm những đội mạnh nhất châu lục.

Thứ ba là cơ hội xuất ngoại thực chất hơn. Sân chơi U17 World Cup luôn là “chợ phiên” lớn nhất của các tuyển trạch viên toàn cầu. Theo truyền thông châu Âu, có hơn 100 nhân sự “săn đầu người” có mặt ở Aspire Zone trong dịp này.

Khi các cầu thủ Việt Nam chơi sòng phẳng và ghi bàn vào lưới U17 Bỉ, họ đang tự điền tên mình vào sổ tay của những nhà tuyển trạch từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí là các học viện châu Âu. Nếu có một vài cầu thủ nào đó đủ năng lực bước ra nước ngoài rèn luyện ngay từ tuổi 18-19, trần phát triển của bóng đá Việt Nam sẽ được nâng lên một nấc thang mới.

Tuy nhiên, lịch sử từ lứa U20 năm 2017 cũng để lại bài học đắt giá về tính đào thải khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Trong số 21 cầu thủ đến Hàn Quốc năm ấy, không phải ai cũng chạm tới đỉnh cao. Nhiều tài năng sáng giá từng được kỳ vọng rất lớn đã chững lại vì chấn thương, hoặc bị mài mòn trên băng ghế dự bị tại LPBank V.League 1 do thiếu cơ hội ra sân thường xuyên.

Cánh cửa tương lai đang hé mở, nhưng để bước qua nó, tài năng của các cầu thủ U17 thôi là chưa đủ. Bóng đá Việt Nam cần một lộ trình chăm sóc và sử dụng hợp lý sau giải đấu này. Các CLB chủ quản cần dũng cảm trao cơ hội cho họ tại giải hạng Nhất và thậm chí LPBank V.League 1 thay vì để các em “chìm nghỉm” ở các giải trẻ. Bên cạnh đó, công tác y học thể thao, dinh dưỡng và định hướng tâm lý cũng phải đi song hành để tránh tình trạng “sớm nở tối tàn”.

https://tienphong.vn/tu-cu-nguoc-dong-bat-thanh-truoc-u17-bi-den-giac-mo-the-he-vang-moi-cua-bong-da-viet-nam-post1896480.tpo

Theo tienphong.vn