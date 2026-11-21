U17 Việt Nam và 90 phút đáng khen trước “gã khổng lồ” U17 Bỉ

Thầy trò HLV Cristiano Roland nhận thất bại 2-3 ở trận ra quân U17 World Cup 2026 trước U17 Bỉ nhưng vẫn xứng đáng nhận nhiều lời khen từ cổ động viên.

Sau 60 phút, “Các chiến binh sao vàng” để thua 1-3. U17 Việt Nam rơi vào tình thế ngặt nghèo khi bị đối thủ dẫn 2 bàn và thể lực của các cầu thủ suy giảm trông thấy. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roland vẫn nỗ lực tấn công, trong thế trận mà U17 Bỉ chủ động giảm nhịp độ. Cuối cùng, U17 Việt Nam ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 từ siêu phẩm trên chấm phạt góc của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

U17 Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội.

U17 Việt Nam chơi kiên cường và bản lĩnh

Đoàn quân dưới trướng HLV Roland ghi 2 bàn từ 2 siêu phẩm của Sỹ Bách và Nguyễn Lực. Bàn mở tỷ số của U17 Việt Nam là tình huống dàn xếp đá phạt góc, Sỹ Bách chạy cắt ngang và thực hiện cú đánh gót đầy cảm giác. Sau đó, Nguyễn Lực vẽ đường cong hoàn hảo từ chấm phạt góc để khiến thủ môn của U17 thành người làm nền cho siêu phẩm.

Nguyễn Lực và đồng đội chỉ thua cách biệt một bàn trước U17 Bỉ, đó là kết quả vượt quá kỳ vọng của CĐV Việt Nam trước giờ bóng lăn. Còn xét về mặt thế trận, U17 Bỉ vượt trội Việt Nam nhưng không đến mức “ông lớn” châu Âu đè bẹp hoàn toàn đại diện của bóng đá châu Á như dự đoán của giới chuyên môn.

U17 Bỉ đã phô diễn sức mạnh của nhà đương kim á quân châu Âu, với hệ thống 4-2-3-1 và chiến thuật đã nhuần nhuyễn dưới bàn tay HLV Seven Vermant. U17 Việt Nam đối diện sức ép khủng khiếp từ sau bàn thắng của Nguyễn Lực. Đại diện châu Âu dâng toàn bộ cầu thủ sang phần sân U17 Việt Nam để luân chuyển trái bóng liên tục.

Các cầu thủ áo đỏ tập trung vào điểm mạnh nhất của họ - những pha phối hợp tam giác ở biên và khai thác vào nách hàng thủ U17 Việt Nam. Hai chân chạy cánh của U17 Bỉ, Philips và Achahbar là điểm nhận bóng chủ lực, phối hợp cùng hậu vệ, tiền vệ và luôn có xu hướng xâm nhập bất ngờ vào vòng cấm.

Hai bàn thắng gỡ hòa 1-1 và nâng tỷ số 2-1 của U17 Bỉ đến chóng vánh, đều là những tình huống tấn công ở cánh trái. Sự xâm nhập bất ngờ từ Moorthamer, Achahbar mang về bàn thắng cho U17 Bỉ. Đó là lúc điểm yếu phòng ngự của U17 Việt Nam lộ ra về sự kết nối giữa hàng thủ và bị đánh vỗ mặt vì đối phương quá nhanh, quá nhạy bén trong các pha hoán đổi vị trí bất ngờ.

U17 Việt Nam dẫn bàn sớm và sụp đổ nhanh chóng. Kịch bản ở Qatar khiến người xem nhớ lại cách thầy trò HLV Roland vụn vỡ trước U17 Hàn Quốc ở VCK U17 châu Á 2026. Lần này, khác biệt ở chỗ chúng ta liên tiếp thủng lưới nhưng vẫn bình tĩnh duy trì thế trận phòng ngự phản công.

Sang hiệp 2, thế trận phòng ngự của U17 Việt Nam cải thiện rõ. Bàn nâng tỷ số 3-1 của U17 Bỉ là cơ hội hiếm hoi đối thủ tạo ra trong nửa sau trận đấu. Tính trong cả 90 phút, U17 Bỉ dứt điểm 14 lần, với 3 tình huống trúng đích. U17 Việt Nam “bắn phá khung thành” 9 lần và có 3 tình huống trúng đích.

U17 Bỉ vượt trội U17 Việt Nam về kỹ, chiến thuật. Trên từng vị trí, sức vóc, thể lực và kinh nghiệm trận mạc của “Tiểu quỷ đỏ” vượt trội đoàn quân dưới trường HLV Roland, đó là thực tế không thể bàn cãi. Song, U17 Việt Nam đã chơi một trận để đời trước đối thủ đã thắng thuyết phục U17 Pháp và chỉ chịu thua U17 Italia trên chấm luân lưu tại VCK U17 châu Âu 2026.

Đây là thất bại giúp các cầu thủ U17 Việt Nam “vượt ngưỡng”, đồng thời 2 siêu phẩm của Sỹ Bách, Nguyễn Lực sẽ tiếp thêm niềm tin để “Các chiến binh sao vàng” tiếp tục nỗ lực ở 2 trận còn lại tại bảng G.

Sỹ Bách tỏa sáng, tiếp tục là niềm hy vọng của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam phải cải thiện điều gì?

U17 Việt Nam dưới bàn tay HLV Roland là tập thể có nhiều ý tưởng tấn công và đang sở hữu vài nhân tố sẵn sàng sắm vai ngôi sao. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của U17 Việt Nam còn nhiều hạn chế khi bước ra sân chơi cấp độ châu lục và thế giới. Tại VCK châu Á 2026, U17 Việt Nam thủng lưới rất nhiều trước U17 UAE, U17 Hàn Quốc và U17 Australia.

Hai vị trí hậu vệ cánh của Minh Đức và Anh Hào bị U17 Bỉ khai thác triệt để trong trận này. Riêng Anh Hào mắc thêm sai lầm kèm người ở bàn thua 1-3. “Tử huyệt” của hàng thủ U17 Việt Nam đang lộ ra ở khu vực nách hàng thủ, trong không gian ở giữa hậu vệ - trung vệ và đây là điều HLV Roland cùng các cộng sự sẽ nghiên cứu kỹ trước khi đụng độ U17 New Zealand.

Một mình Đào Quý Vương không đủ gánh vác tuyến giữa U17 Việt Nam trước U17 Bỉ, dẫn đến nhiều tình huống khu vực trung lộ của chúng ta mở toang khi chống phản công. Hệ thống 4-1-4-1 từng giúp U17 Việt Nam chơi thăng hoa ở U17 Đông Nam Á và vòng bảng U17 châu Á 2026 nhưng có thật sự phù hợp để chống đỡ đối thủ ở đẳng cấp cao hơn? Đó vẫn là thứ để lại nhiều hoài nghi sau trận thua U17 Bỉ.

Ở góc độ khác, U17 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ ở khả năng chống đỡ bóng bổng. Khi U17 Bỉ gấp rút tìm kiếm bàn gỡ hòa, đối thủ thực hiện không ít quả treo bóng vào vòng cấm nhưng bộ đôi trung vệ Đăng Khoa - Mạnh Cường thi đấu tập trung.

Sau cùng, hàng công của U17 Việt Nam vẫn là điểm sáng với nguồn cảm hứng từ Nguyễn Lực, người dám cầm bóng và chơi sòng phẳng trước đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Thầy trò HLV Roland đang tận dụng rất tốt những pha bóng bổng và chúng ta cần phát huy những miếng đánh này trong thế trận bế tắc.

Ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam đối đầu U17 New Zealand - nhà đương kim vô địch U16 Châu Đại Dương 2026. U17 New Zealand là đối thủ mạnh vượt trội chúng ta về thể hình, thể lực. Hãy cùng chờ xem HLV Roland có đấu pháp gì để bước vào trận đấu được dự đoán là màn “tra tấn” thể lực với U17 New Zealand.

https://tienphong.vn/u17-viet-nam-va-90-phut-dang-khen-truoc-ga-khong-lo-u17-bi-post1896207.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong