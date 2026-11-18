Thua ngược Kyrgyzstan, tuyển Việt Nam về nhì tại Casper Cup 2026

Tối 17/11, trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam để thua ngược Kyrgyzstan với tỷ số 1-2 trong trận đấu cuối cùng tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Vượt lên nhờ bàn thắng của Đình Bắc, song chúng ta không thể bảo toàn lợi thế và khép lại giải đấu ở vị trí thứ nhì.

Đình Bắc mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước đối thủ đến từ Trung Á. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik chủ động triển khai bóng, tìm kiếm cơ hội tấn công nhằm giành kết quả thuận lợi trong trận đấu cuối cùng tại giải.

Phút 19, Nguyễn Đình Bắc tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý với pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn đối phương, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà có được lợi thế về tỷ số. Tuy nhiên, các cầu thủ Kyrgyzstan cho thấy quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ khi từng bước gia tăng sức ép, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải duy trì sự tập trung.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, đội tuyển Việt Nam nỗ lực bảo vệ thành quả trước những đợt lên bóng của đối thủ. Dẫu vậy, khi trận đấu bước vào những phút cuối, cục diện bất ngờ thay đổi.

Phút 85, từ tình huống đá phạt góc, đội trưởng Valerii Kichin bật cao đánh đầu ghi bàn, quân bình tỷ số 1-1 cho Kyrgyzstan.

Chưa kịp ổn định sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 88. Erbol Atabaev thực hiện cú sút xa từ khu vực giữa sân, đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, giúp Kyrgyzstan vượt lên dẫn trước 2-1.

Đội tuyển Kyrgyzstan thi đấu bùng nổ ở khoảng thời gian cuối trận. Ảnh: VFF

Trong những phút còn lại, huấn luyện viên Kim Sang Sik thực hiện các điều chỉnh nhân sự, lần lượt đưa Lý Đức, Việt Cường và Minh Phúc vào sân với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, quỹ thời gian còn lại không đủ để đội tuyển Việt Nam xoay chuyển tình thế.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam để thua Kyrgyzstan 1-2, qua đó kết thúc Casper Cup 2026 ở vị trí á quân.

Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân. Như vậy, đội tuyển Việt Nam khép lại giải đấu với 1 trận thắng, 1 trận thua, ghi 3 bàn và để lọt lưới 2 lần.

Dù không thể giành chức vô địch trên sân nhà, Casper Cup 2026 vẫn là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm các phương án nhân sự và chiến thuật, đồng thời tạo thêm cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ.

Những bài học từ thất bại trước Kyrgyzstan, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung và bảo vệ lợi thế trong thời điểm cuối trận, sẽ là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các cộng sự tiếp tục hoàn thiện đội hình, chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới.

Theo nhandan.vn