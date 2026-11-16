Tây Ban Nha đứt chuỗi bất bại dài nhất lịch sử

Anh xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-2 tại Madrid trong khuôn khổ UEFA Nations League 2026/27. Chiến thắng không chỉ giúp Tam sư chiếm ngôi đầu bảng A3 mà còn chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của nhà đương kim vô địch thế giới.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng, Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã phải đối diện với một tuyển Anh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm rất lớn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức pressing và gây sức ép lên phần sân đối phương. Thay vì lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động, đoàn quân của Thomas Tuchel sẵn sàng tranh chấp quyết liệt và tìm cách đoạt lại bóng bên phần sân của Tây Ban Nha.

Khi hiệp một tưởng như sẽ khép lại mà không có bàn thắng, bước ngoặt đã xuất hiện. Phút 45, Harry Kane bị Pau Cubarsi phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài quyết định cho tuyển Anh hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, thủ quân của tuyển Anh không mắc bất kỳ sai lầm nào, đánh bại Unai Simon để đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Luis de la Fuente thực hiện liên tiếp những sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa. Pedri và Fermin Lopez được tung vào sân với hy vọng giúp La Roja tăng cường sức sáng tạo. Tuy nhiên, những điều chỉnh này chưa kịp phát huy hiệu quả thì Tây Ban Nha đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 53, từ tình huống đá phạt góc của Declan Rice, Ezri Konsa bật cao đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Chưa kịp ổn định lại đội hình sau bàn thua thứ hai, Tây Ban Nha tiếp tục bị trừng phạt. Phút 57, Ben White dứt điểm khiến Unai Simon không có cơ hội cản phá, tỷ số được nâng lên 3-0 cho tuyển Anh. Ở thời điểm ấy, chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tay thầy trò Thomas Tuchel. Thế nhưng, trận đấu vẫn còn một bước ngoặt lớn phía trước. Phút 63, Elliot Anderson nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Lamine Yamal. Chỉ hai phút sau khi Anderson rời sân, đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Oyarzabal thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Oyarzabal ghi bàn.

Phút 75, sức ép của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai. Lamine Yamal kiến tạo cho Nico Williams dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau bàn thua thứ hai, tuyển Anh gần như phải tập trung toàn bộ lực lượng cho nhiệm vụ phòng ngự. Tây Ban Nha tấn công dồn dập, nhưng sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm cùng khả năng chống đỡ kiên cường của tuyển Anh khiến đội chủ nhà không thể tìm được bàn thắng thứ ba.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Anh vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt đối với thầy trò HLV Tuchel. Không chỉ hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng A3, Tam sư còn chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại liên tiếp của Tây Ban Nha. Đây là thất bại đầu tiên của La Roja kể từ tháng 3/2024, khi họ để thua Colombia trong một trận giao hữu.

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Theo Báo điện tử Tiền Phong