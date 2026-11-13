U23 Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp

Tối 12/11, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Chiến thắng giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh duy trì thành tích toàn thắng và củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hữu Phạm

Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở trận ra quân, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Singapore trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) với quyết tâm giành trọn 3 điểm, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Phút thứ 8, từ đường chuyền của Đức Phú, Quang Duyệt tung cú dứt điểm căng từ tuyến hai, nhưng thủ môn Yazid đã phản xạ kịp thời, cứu thua cho U23 Singapore.

Ít phút sau, Williams Minh Hoàng tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm với pha dứt điểm chân trái trong vòng cấm. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến xà ngang khung thành đội khách.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam duy trì thế trận lấn lướt, tạo sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương. Dù vậy, trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và quyết liệt của U23 Singapore, các chân sút đội chủ nhà chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng.

Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Hai đội cạnh tranh quyết liệt khu vực trung tuyến. Ảnh: Hữu Phạm

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thực hiện những điều chỉnh về nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công. U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự số đông của U23 Singapore.

Phút 61, Ngô Đăng Khoa có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, cột dọc một lần nữa từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Việt Nam cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 70. Bảo Long ghi bàn thắng quan trọng, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được lợi thế, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếp tục duy trì thế trận chủ động, đồng thời tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của U23 Singapore.

Phút 83, U23 Việt Nam thêm một lần đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi xảy ra trước đó.

Trong những phút cuối, đội chủ nhà thi đấu tập trung, bảo toàn cách biệt tối thiểu cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore, qua đó có 6 điểm sau hai lượt trận và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Gia Lai VTV Cup 2026.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại giải đấu. Dù không ghi nhiều bàn thắng như trận ra quân, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận, tiếp tục bám đuổi U23 Việt Nam trong cuộc đua giành chức vô địch.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở lượt trận cuối cùng vào lúc 19 giờ ngày 14/11, trên sân vận động Pleiku.

Với 6 điểm hiện có, U23 Việt Nam đang nắm lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp với U23 Qatar. Chỉ cần giành thêm 1 điểm, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ chính thức đăng quang tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Cuộc đối đầu với U23 Qatar vì vậy không chỉ mang ý nghĩa quyết định ngôi vô địch, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ trước những nhiệm vụ tiếp theo.

Theo nhandan.vn