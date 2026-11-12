Thắng nghẹt thở chủ nhà Malaysia, bóng bàn Việt Nam giành HCV Đông Nam Á

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Đinh Anh Hoàng và các đồng đội ở đội tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia trong trận chung kết nội dung đồng đội nam Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Kuala Lumpur, qua đó giành Huy chương vàng.
Bóng bàn Việt Nam giành HCV đồng đội Đông Nam Á 2026
Đinh Anh Hoàng trở thành nhân tố nổi bật khi đóng góp hai chiến thắng quan trọng, trực tiếp đưa đội nhà đến ngôi vô địch.
Sáng 12/11, trận chung kết đồng đội nam chứng kiến màn so tài quyết liệt giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Với quyết tâm giành vị trí cao nhất, các tay vợt Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, thể hiện sự tập trung và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt.
Ở trận đơn đầu tiên, Đinh Anh Hoàng có cuộc đối đầu đầy căng thẳng với Choong Javen. Hai tay vợt liên tục giằng co, tạo nên thế trận cân bằng trước khi đại diện Việt Nam giành chiến thắng sát nút 3-2. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo lợi thế tâm lý cho những trận đấu tiếp theo.
Tiếp nối màn trình diễn của đồng đội, Nguyễn Anh Tú thể hiện phong độ thuyết phục khi chạm trán Wong Qi Shen. Tay vợt Việt Nam kiểm soát tốt thế trận, triển khai những pha tấn công hiệu quả và không để đối thủ có nhiều cơ hội phản kháng. Chiến thắng 3-0 giúp Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0, tiến gần hơn tới tấm Huy chương vàng.
Tuy nhiên, Malaysia không dễ dàng chấp nhận thất bại. Ở trận đấu thứ ba, Lê Đình Đức đã thi đấu nỗ lực trước Lee Hong An. Dù có những thời điểm chơi tốt, tay vợt Việt Nam vẫn để đối thủ vượt qua với tỉ số 3-2. Malaysia rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng lật ngược tình thế.
Trong bối cảnh trận chung kết trở nên căng thẳng, Đinh Anh Hoàng một lần nữa được kỳ vọng tạo ra khác biệt. Đối đầu Wong Qi Shen ở trận đơn thứ tư, tay vợt Việt Nam cho thấy khả năng thích ứng tốt trước lối chơi thiên về tấn công của đối thủ.
Bằng sự chủ động trong các pha xử lý và khả năng duy trì thế trận ổn định, Đinh Anh Hoàng giành chiến thắng 3-1, qua đó khép lại trận chung kết với tỉ số chung cuộc 3-1 nghiêng về Việt Nam.
Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của các tay vợt, trong đó Đinh Anh Hoàng đóng vai trò quyết định với hai chiến thắng, còn Nguyễn Anh Tú cũng tạo dấu ấn bằng trận thắng trắng đầy thuyết phục.
Trước giải, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đã thăm và động viên các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam, đồng thời treo thưởng cho thành tích ở giải đấu.
https://tienphong.vn/thang-nghet-tho-chu-nha-malaysia-bong-ban-viet-nam-gianh-hcv-dong-nam-a-post1893743.tpo
Theo tienphong.vn
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