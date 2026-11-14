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Trên 400 vận động viên tham gia giải chạy “Cúp trái bưởi vàng” xã Bằng Luân

Ngày 14/11, xã Bằng Luân tổ chức giải chạy “Cúp trái bưởi vàng” lần thứ Nhất năm 2026. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại địa phương. Giải chạy thu hút trên 400 vận động viên (VĐV) tham gia.

Trên 400 vận động viên tham gia giải chạy “Cúp trái bưởi vàng” xã Bằng LuânCác VĐV xã Bằng Luân tham gia chạy phong trào cự ly 3km.

Trên 400 vận động viên tham gia giải chạy “Cúp trái bưởi vàng” xã Bằng LuânLần đầu tiên được tổ chức, giải chạy là sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô và sức lan tỏa tại địa phương.

Giải chạy có thông điệp: “Chạy để rèn luyện sức khỏe; chạy để kết nối yêu thương, tinh thần đoàn kết; chạy để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Bằng Luân đến bạn bè du khách gần xa”.

Các VĐV tham gia thi đấu ở 2 nội dung: Nam, nữ phong trào (cự ly 3km) dành cho các VĐV tại địa phương; Nam, nữ mở rộng (14km) dành cho các VĐV tự do.

Trên 400 vận động viên tham gia giải chạy “Cúp trái bưởi vàng” xã Bằng LuânĐông đảo người dân địa phương cổ vũ, động viên cho các VĐV tham gia giải.

Trên 400 vận động viên tham gia giải chạy “Cúp trái bưởi vàng” xã Bằng LuânBan tổ chức trao huy chương hoàn thành cự ly cho các VĐV.

Ở cấp địa phương, đây là sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô và sức lan tỏa. Thông qua thi đấu nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao; hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Bằng Luân thân thiện, mến khách.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại Đoàn kết toàn dân tộc Vận động viên Vàng Quảng bá hình ảnh bưởi Kết nối yêu thương địa phương Việt nam Ngày hội Cuộc vận động
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