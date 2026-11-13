Italia thắng Pháp 3-1: Vươn lên ngôi đầu

Không cần kiểm soát bóng vượt trội, đội tuyển Italia vẫn giành chiến thắng 3-1 trước Pháp trên sân San Siro. Sự hiệu quả trong những tình huống tấn công cùng khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ giúp thầy trò Roberto Mancini vượt lên dẫn đầu bảng A1.

Niềm vui của đội tuyển Italia sau khi có bàn thắng thứ 3. Ảnh: FIGC

Pháp tổn thất lực lượng, Italia nhập cuộc thận trọng

Đội tuyển Pháp hành quân đến Italia với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Huấn luyện viên Zinedine Zidane không có sự phục vụ của nhiều cái tên đáng chú ý như Kalulu, Tchouameni, Kounde, Akliouche, Lacroix và Dembele. Trước đó, Kylian Mbappe cũng đã phải rút lui, trong khi tiền đạo Marcus Thuram tiếp tục vắng mặt vì vấn đề thể lực.

Những tổn thất này buộc chiến lược gia sinh năm 1972 phải có những điều chỉnh về nhân sự. Bên cạnh các trụ cột quen thuộc, Pháp trao cơ hội đá chính cho Da Cunha, Jacquet, Truffert và Malo Gusto. Đội khách lựa chọn pressing tầm cao ngay từ đầu nhằm gây sức ép lên khả năng triển khai bóng của Italia.

Ở phía đối diện, huấn luyện viên Roberto Mancini cũng có những lựa chọn đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Federico Dimarco phải ngồi dự bị, trong khi Calafiori được bố trí ở vị trí hậu vệ trái. Trên hàng công, đội tuyển Italia sử dụng bộ đôi anh em Sebastiano và Pio Esposito cùng Cambiaghi, hướng đến khả năng tạo đột biến ở những tình huống tấn công biên.

Italia ngược dòng, chiếm ngôi đầu bảng A1

Trước sức ép pressing của Pháp, Italia chủ động triển khai bóng từ tuyến dưới và chờ đợi thời cơ phản công. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại là bên phải nhận bàn thua trước. Phút thứ 10, thủ môn Donnarumma chuyền bóng thiếu chính xác, đưa bóng đến chân Olise. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich lập tức tận dụng cơ hội bằng cú dứt điểm chân phải, mở tỷ số cho đội khách.

Michael Olise (số 11 xanh nhạt) dù ghi bàn mở tỷ số nhưng đội bóng xứ lục lăng vẫn phải nhận trận thua. Ảnh: FIGC

Bàn thua không khiến Italia đánh mất thế trận. Đội chủ nhà tiếp tục tìm kiếm cơ hội và được đền đáp ở phút 26. Cambiaghi xử lý khéo léo bên cánh trái trước sự đeo bám của Malo Gusto, sau đó căng ngang để Pio Esposito băng vào đệm bóng cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hai đội tiếp tục tạo ra một số cơ hội trong phần còn lại của hiệp một nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Italia chủ động đẩy cao đội hình và tăng cường áp lực lên phần sân đối phương. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Cambiaghi buộc Malo Gusto phải phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 58, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Dù vậy, Sebastiano Esposito lại không thể tận dụng cơ hội khi đưa bóng đi ra ngoài trên chấm 11m.

Huấn luyện viên Mancini sau đó quyết định thay Sebastiano Esposito và Cambiaghi bằng Vergara cùng Dimarco. Những điều chỉnh ở hai hành lang biên lập tức tạo ra khác biệt. Phút 63, Dimarco thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Frattesi băng vào dứt điểm cận thành, đưa Italia vượt lên dẫn 2-1.

Pháp vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng tiếp tục mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 74, đường chuyền của Truffert khiến Da Cunha rơi vào tình huống xử lý khó. Tiền vệ của Como không thể khống chế bóng như ý, tạo điều kiện để Upamecano phạm lỗi với Vergara trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Lần này, Pio Esposito là người thực hiện và tiền đạo trẻ không mắc sai lầm, hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 3-1. Trong những phút còn lại, Pháp tiếp tục đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà.

Chiến thắng 3-1 giúp Italia có cùng 10 điểm với Pháp nhưng vượt lên trên nhờ thành tích đối đầu. Cộng với việc Bỉ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 ở trận đấu sớm, Azzurri chính thức vươn lên dẫn đầu bảng A1.

Italia hiệu quả, Pháp trả giá vì những sai lầm

Chiến thắng của Italia cho thấy sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội giữa hai đội. Nếu sai lầm của Donnarumma ở đầu trận được các đồng đội sửa chữa bằng ba bàn thắng, thì những sơ hở trong hệ thống phòng ngự của Pháp lại khiến đội khách phải trả giá đắt.

Hành lang phải của Pháp, nơi Malo Gusto đảm nhiệm, liên tục bị các cầu thủ Italia khai thác. Khả năng phối hợp giữa Cambiaghi và những đồng đội ở tuyến trên khiến hậu vệ này gặp nhiều khó khăn. Hai trong ba bàn thua của Les Bleus xuất phát từ những tình huống Italia tổ chức tấn công ở khu vực này.

Bên cạnh đó, tình huống dẫn đến quả phạt đền thứ hai cũng cho thấy sự thiếu tập trung của hàng thủ Pháp. Truffert chuyền bóng cho Da Cunha nhưng không quan sát được Vergara đang áp sát. Pha xử lý thiếu an toàn của tiền vệ Como sau đó khiến Upamecano phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Không thể phủ nhận những khó khăn về nhân sự mà Zinedine Zidane phải đối mặt, nhưng màn trình diễn của Pháp vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Theo thống kê từ UEFA, đội khách kiểm soát bóng 60%, tung ra 18 cú dứt điểm với 5 lần đưa bóng đi trúng đích, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Italia chỉ kiểm soát bóng 40% và thực hiện 10 cú dứt điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà có số lần sút trúng đích ngang bằng đối thủ và ghi được 3 bàn thắng. Sự chênh lệch về hiệu quả trong khâu dứt điểm chính là yếu tố quan trọng giúp Azzurri giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này tạo lợi thế đáng kể cho Italia trước lượt trận cuối, khi họ phải làm khách trên sân Bỉ. Chỉ cần giành ít nhất 1 điểm, thầy trò Roberto Mancini sẽ giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League. Trong khi đó, Pháp cần đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ để tự quyết định tấm vé đi tiếp.

https://nhandan.vn/italia-thang-phap-3-1-vuon-len-ngoi-dau-post1002342.html

Theo nhandan.vn