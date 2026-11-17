Xem trận Việt Nam vs Kyrgyzstan ở đâu, khi nào?

Chỉ ba ngày sau khi U23 Việt Nam đăng quang đầy thuyết phục tại VTV Gia Lai Cup 2026, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng chính thức bước vào trận tranh ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 gặp Kyrgyzstan. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 hôm nay (17/11) và được trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Trên bảng xếp hạng hiện tại gồm 3 đội tham dự, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang tạm đứng ở vị trí thứ hai sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, xếp ngay sau Kyrgyzstan - đội dẫn đầu nhờ hơn chỉ số phụ sau khi vượt qua chính Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 3-0. Cục diện này đồng nghĩa với việc Đình Bắc cùng các đồng đội bắt buộc phải đánh bại đại diện Trung Á mới có thể bước lên bục cao nhất.

Ngược lại, bất kỳ kết quả nào không thắng cũng sẽ khiến “Những chiến binh sao vàng” về nhì. Dù Casper Cup 2026 chỉ mang tính chất giao hữu, song một chiến thắng trước Kyrgyzstan vẫn mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ là món quà tri ân khán giả tại chảo lửa Thiên Trường mà còn là lời khép lại trọn vẹn cho một năm 2026 đầy ắp cảm xúc của bóng đá Việt Nam.

Nhìn lại hành trình trước thềm giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã trải qua một năm biến động với nhiều dấu ấn đậm nét. Thầy trò HLV Kim Sang Sik xuất sắc giành tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2027 sau chiến thắng trước Malaysia hồi cuối tháng 3 ngay trên sân Thiên Trường, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2026.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đỉnh cao khu vực, việc suy giảm thể trạng do lịch thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng, khiến “Những chiến binh sao vàng” chỉ cán đích ở hạng tư chung cuộc ở FIFA ASEAN Cup 2026. Chính vì vậy, màn trình diễn tại Casper Cup lần này là dịp quan trọng để toàn đội lấy lại sự hưng phấn và rà soát nhân sự.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Kyrgyzstan bước vào trận chung kết với hành trang là chuỗi phong độ rất cao khi toàn thắng cả 3 trận gần nhất và duy trì mạch 5 trận bất bại liên tiếp. Dẫu vậy, đại diện Trung Á đang đối mặt với bất lợi lớn về mặt thể lực khi chỉ có vỏn vẹn 2 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị kể từ sau chiến thắng 3-0 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Chính HLV trưởng Urmat Abdukaimov cũng thẳng thắn thừa nhận các học trò vẫn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục trước cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam. Theo chiến lược gia này, điều kiện thời tiết có độ ẩm cao tại Việt Nam khiến các cầu thủ Kyrgyzstan gặp nhiều trở ngại trong việc duy trì nền tảng thể lực lẫn cảm giác kiểm soát bóng, ngoài ra là thiệt thòi về thể lực. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng lợi thế ấy để vượt qua đối thủ trong trận cầu lúc 19h00 ngày 17/11?

https://tienphong.vn/xem-tran-viet-nam-vs-kyrgyzstan-o-dau-khi-nao-post1894993.tpo

Theo tienphong.vn