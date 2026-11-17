Đức thắng đậm Hà Lan 5-0, xác định 7/8 cái tên vào tứ kết Nations League

Đội tuyển Đức giành chiến thắng 5-0 trước Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A2 UEFA Nations League 2026/2027, qua đó giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào tứ kết. Dù thất bại nặng nề, Hà Lan vẫn đi tiếp nhờ thành tích đối đầu, trong khi Hy Lạp bị loại dù có cùng 11 điểm.

Florian Wirtz (phải) ăn mừng bàn thắng thứ tư của đội tuyển Đức cùng đồng đội Brajan Gruda. Ảnh: UEFA

Đức thể hiện sức mạnh

Loạt trận sáng 17/11 (giờ Việt Nam) của League A chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Đức trên sân Olympiastadion ở Berlin.

Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Lan, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp thi đấu áp đảo, ghi năm bàn thắng để khép lại vòng bảng UEFA Nations League bằng chiến thắng đậm nhất của đội tại giải mùa này.

Trước cuộc đối đầu, Hà Lan nắm lợi thế với 11 điểm, hơn Đức ba điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhập cuộc quyết tâm, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Sau nhiều tình huống tấn công, Đức khai thông thế bế tắc ở phút 41. Tiền đạo Derry Scherhant thực hiện pha dứt điểm đẹp mắt, ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Đến hiệp 2, các cầu thủ Đức tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng định đoạt trận đấu. Phút 60, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm kỹ thuật. Ít phút sau, trung vệ Nico Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn từ tình huống đá phạt của Brajan Gruda, nâng tỷ số lên 3-0.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Wirtz hoàn tất cú đúp với pha lập công ở cự ly gần. Đến phút 77, Brajan Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho đội tuyển Đức.

Đáng chú ý, bốn trong năm bàn thắng của đội chủ nhà được ghi trong khoảng 18 phút của hiệp 2, cho thấy hiệu quả tấn công vượt trội của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Chiến thắng giúp đội tuyển Đức kết thúc vòng bảng với 11 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng A2 và giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, Hà Lan phải nhận thất bại đầu tiên kể từ khi huấn luyện viên Xavi Hernández tiếp quản đội tuyển vào tháng 8/2026, nhưng vẫn bảo đảm vị trí thứ hai để đi tiếp.

Hy Lạp thắng Serbia nhưng vẫn bị loại

Giorgos Masouras ăn mừng bàn thắng vào lưới Serbia. Ảnh: UEFA

Ở trận đấu cùng giờ, Hy Lạp tiếp đón Serbia với mục tiêu giành trọn ba điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, song gặp không ít khó khăn trước màn trình diễn của thủ môn Djordje Petrovic.

Sau hàng loạt tình huống bị từ chối, Hy Lạp cuối cùng cũng tìm được bàn thắng nhờ công của Giorgos Masouras. Tiền vệ vào sân thay người băng vào dứt điểm từ đường chuyền của Vangelis Pavlidis, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Serbia nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút cuối. Phút 90, Nikola Milenkovic đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội giành điểm cho đội khách.

Chiến thắng 1-0 giúp Hy Lạp kết thúc vòng bảng với 11 điểm, bằng Đức và Hà Lan. Tuy nhiên, do kém thành tích đối đầu trong nhóm ba đội bằng điểm, Hy Lạp chỉ đứng thứ ba và phải dừng bước. Serbia xếp cuối bảng A2 khi không giành được điểm nào sau sáu trận.

Bảy đội đã giành vé vào tứ kết

Sau loạt trận rạng sáng 17/11, UEFA Nations League 2026/2027 đã xác định được bảy trong tổng số tám đội góp mặt ở vòng tứ kết League A.

Bảng đấu Các đội giành vé A1 Pháp, Bỉ A2 Đức, Hà Lan A3 Anh, Tây Ban Nha A4 Bồ Đào Nha, còn một suất chưa xác định

Tấm vé cuối cùng sẽ được quyết định ở bảng A4, nơi Đan Mạch và Na Uy cạnh tranh trực tiếp trong trận đấu diễn ra lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng 18/11 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Parken ở Copenhagen, Đan Mạch.

Cùng thời điểm, Bồ Đào Nha làm khách trên sân Xứ Wales để khép lại vòng bảng.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết và các trận play-off dự kiến diễn ra ngày 20/11 tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Âu (Nyon, Thụy Sĩ).

Kết quả UEFA Nations League rạng sáng 17/11

Giải đấu Trận đấu Tỷ số League A Đức-Hà Lan 5-0 League A Hy Lạp-Serbia 1-0 League B Thụy Sĩ-Scotland 4-0 League B Bắc Macedonia-Slovenia 0-3 League C Iceland-Luxembourg 3-0 League C Estonia-Bulgaria 2-1 League C Kazakhstan-Slovakia 2-2 League C Quần đảo Faroe-Moldova 1-0

https://nhandan.vn/duc-thang-dam-ha-lan-5-0-xac-dinh-78-cai-ten-vao-tu-ket-nations-league-post1003219.html

Theo nhandan.vn