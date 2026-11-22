Hà Thị Hậu - vận động viên đầu tiên của Việt Nam vô địch World Trail Majors 2026

Hà Thị Hậu đã trở thành vận động viên chạy siêu đường dài hàng đầu của Việt Nam lần đầu tiên vô địch hệ thống giải chạy quốc tế sau hai chiến thắng ấn tượng trong năm 2026.

Hà Thị Hậu về đích tại một cuộc đua trong năm 2026. Ảnh: FB nhân vật

Ngày 21/11, vận động viên Hà Thị Hậu của Việt Nam đã chính thức được xác nhận là nhà vô địch World Trail Majors 2026. Chị cũng là nữ vận động viên duy nhất trên thế giới giành hai chiến thắng tại các giải đấu thuộc hệ thống World Trail Majors trong năm nay và xuất sắc giành ngôi vô địch chung cuộc. Cùng với danh hiệu này, Hà Thị Hậu nhận được khoản tiền thưởng trị giá 12.000 euro.

Để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, Hà Thị Hậu đã giành chiến thắng tại giải chạy danh tiếng Hong Kong 100 (Trung Quốc) vào tháng 1/2026, trước khi tiếp tục đăng quang tại Vietnam Mountain Marathon (VMM), giải chạy được tổ chức ngay trên quê hương Sa Pa (Lào Cai) của chị.

Hà Thị Hậu là nữ vận động viên duy nhất trên thế giới giành hai chiến thắng tại các giải đấu thuộc hệ thống World Trail Majors trong năm nay và xuất sắc vô địch chung cuộc. Ảnh: FB nhân vật

Tuy nhiên, chức vô địch của Hà Thị Hậu chỉ được xác định sau khi chặng đua cuối cùng của mùa giải 2026 là RMB Ultra Trail Cape Town, diễn ra tại Nam Phi vào cuối tuần này. Tại giải đấu này, hai nữ vận động viên Antonina Iushina (Nga) và Sarah Webster (Anh) đều cần giành chiến thắng để có cơ hội vượt qua Hà Thị Hậu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, một vận động viên khác đã giành chiến thắng tại Cape Town, qua đó giúp Hà Thị Hậu chính thức trở thành nhà vô địch chung cuộc World Trail Majors 2026.

Hai chiến thắng, một chức vô địch

Tại cự ly VMM 100km, Hà Thị Hậu giành chức vô địch nữ và cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc, chỉ xếp sau một vận động viên nam. Thành tích 12 giờ 54 phút 43 giây của cô đã thiết lập kỷ lục đường đua mới đầy ấn tượng ở nội dung nữ.

Chiến thắng tại Hong Kong 100 cũng là một dấu mốc đặc biệt khi Hà Thị Hậu cùng Veronika Leng (Slovakia) cán đích ở vị trí đồng hạng nhất.

Ngôi vô địch của Hà Thị Hậu xác định sau chặng đua cuối của mùa giải 2026 là RMB Ultra Trail Cape Town tại Nam Phi. Ảnh: FB nhân vật

Chia sẻ về danh hiệu vô địch World Trail Majors, Hà Thị Hậu cho biết: “Đối với tôi, đây là niềm tự hào và hạnh phúc vô cùng lớn lao. Danh hiệu World Trail Majors không chỉ là thành quả của riêng tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho tất cả những người đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình. Tôi thực sự biết ơn vì chưa bao giờ phải một mình theo đuổi những ước mơ của mình”.

Hà Thị Hậu cũng hy vọng thành tích này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều vận động viên Việt Nam hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ vùng núi Sa Pa, quê hương của chị. “Tôi mong các bạn tin rằng, dù xuất phát từ đâu, chỉ cần có đam mê, sự kiên trì và niềm tin vào bản thân, chúng ta đều có thể tranh tài trên đấu trường quốc tế và chinh phục những mục tiêu lớn lao hơn”, Hà Thị Hậu chia sẻ.

Vietnam Mountain Marathon (VMM) chính thức gia nhập hệ thống World Trail Majors vào năm 2025. World Trail Majors quy tụ các giải chạy địa hình độc lập trên khắp thế giới, trong đó có Transgrancanaria tại Tây Ban Nha và Black Canyon Ultras tại Mỹ. VMM là một trong ba giải chạy tại châu Á thuộc hệ thống này, bên cạnh Hồng Kông 100 và Mt.FUJI 100.

Hà Thị Hậu quyết tâm đoạt Huy chương vàng Giải vô địch Chạy địa hình châu Á - Thái Bình Dương 2026 sắp diễn ra tại Trung Quốc. Ảnh: FB nhân vật

Cơ hội giành Huy chương vàng cho Việt Nam

Thử thách tiếp theo của Hà Thị Hậu là Giải vô địch Chạy địa hình châu Á-Thái Bình Dương (Asia Pacific Trail Running Championships), nơi chị cùng các vận động viên Việt Nam sẽ đại diện quốc gia tranh tài với mục tiêu mang về những tấm huy chương.

Giải vô địch Chạy địa hình châu Á-Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28/11 tại Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Tại kỳ vô địch châu Á-Thái Bình Dương đầu tiên được tổ chức ở Hàn Quốc vào năm 2024, Hà Thị Hậu đã giành Huy chương bạc cá nhân ở nội dung đường dài (Long Trail) dành cho nữ.

Trở lại đấu trường lần này tại Vũ Di Sơn, cô sẽ có cơ hội cải thiện thành tích với mục tiêu giành Huy chương vàng cho Việt Nam, khép lại mùa giải 2026 bằng một dấu ấn đáng nhớ.

Theo nhandan.vn