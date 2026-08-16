Nhận định ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Nhận định ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 16/8 theo giờ Việt Nam.

Trận bán kết lượt đi thứ hai của ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Kuala Lumpur giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/8 theo giờ Việt Nam. Đây chính là trận cầu tâm điểm với người hâm mộ nước nhà trong ngày hôm nay. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h và được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến.

Theo quy định của điều lệ ASEAN Cup 2026, các trận bán kết và chung kết dù đá 2 lượt nhưng sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Tuy vậy, một trận thắng trên sân khách cũng là hết sức quan trọng với ĐT Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào chơi trận chung kết.

ĐT Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng trên sân khách. (Ảnh: Trần Tiến).

Trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi đưa ĐT Việt Nam tiến vào vòng bán kết ASEAN Cup. Tất cả những gì chúng tôi đạt được đều nhờ sự nỗ lực, cống hiến của các cầu thủ cùng sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bước vào vòng bán kết, ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức trong trận lượt đi gặp Malaysia để đạt được mục tiêu đã đề ra”.

Trong số 4 đội vào bán kết, ĐT Việt Nam đã ít nhiều thể hiện được năng lực dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn. HLV Kim Sang Sik cho thấy tài thao lược của mình với nhiều phương án chiến thuật mà bằng chứng là chiến thắng hoành tráng 3-0 trước ĐT Indonesia được đánh giá rất cao trước giải. Những gì ĐT Việt Nam thể hiện ở vòng bảng chỉ kém ấn tượng hơn đôi chút so với Thái Lan, đội tuyển duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng ở chặng đường đã qua.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam thường gặp khó mỗi khi sang Malaysia thi đấu nhưng với những gì đã thể hiện trên sân khách tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn đang có sự tự tin rất lớn.

Thêm vào đó, Malaysia bước vào vòng bán kết với sự khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng. Theo thông tin từ báo chí Malaysia, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có nhiều buổi tập chỉ với 16 cầu thủ trước ngày đối đầu ĐT Việt Nam.

Cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Malaysia ở vòng bảng là Wan Kuzain đã phải trở về CLB chủ quản ở Mỹ và chắc chắn sẽ nghỉ phần còn lại của giải đấu năm nay.

Bên cạnh đó, Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal Lau sẽ khó có khả năng ra sân trong trận bán kết lượt đi còn Engku Shakir Engku Yacob cũng như Mohamadou Sumareh đang ở trạng thái thể lực không tốt.

Do đó, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào việc sẽ áp đảo ĐT Malaysia ở bán kết để lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026, qua đó khiến cơn sốt bóng đá sẽ lên đến đỉnh điểm tại Việt Nam trong những ngày tới.

Theo VOV