Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ: Lan tỏa tinh thần rèn đức, luyện tài

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, giai đoạn I tại cụm Việt Trì đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu của hàng nghìn học sinh. Thành công ấy không chỉ được đo bằng số lượng huy chương, mà còn khẳng định hiệu quả của phong trào giáo dục thể chất trong nhà trường, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt ở môn bóng đá.

Những ngày cuối tháng 7, các sân vận động, nhà thi đấu và bể bơi tại phường Việt Trì luôn rộn ràng tiếng cổ vũ. Mỗi trận đấu, phần thi không chỉ là cuộc tranh tài của các vận động viên (VĐV) học sinh mà còn là nơi hội tụ của tinh thần vượt lên chính mình, của ý chí quyết tâm và khát vọng chinh phục những giới hạn mới.

Trong 10 ngày thi đấu (từ ngày 22-31/7), Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I giai đoạn I quy tụ lực lượng VĐV đông đảo với 78 đoàn tham gia, gồm 46 xã, phường và 32 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hơn 3.150 VĐV cùng trên 530 cán bộ đoàn, huấn luyện viên đã tạo nên ngày hội thể thao học đường quy mô lớn nhất của tỉnh kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới.

9 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, kéo co, thể dục Aerobic, bơi, võ cổ truyền, Vovinam và Taekwondo được tổ chức liên tục theo đúng kế hoạch. Đây đều là những môn thể thao vừa phát huy sức mạnh tập thể, vừa khuyến khích khả năng sáng tạo, bản lĩnh và ý chí của mỗi học sinh. Đằng sau những cuộc tranh tài sôi động là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức và các đơn vị liên quan. Hơn 200 trọng tài được huy động làm nhiệm vụ, điều hành các nội dung thi đấu bảo đảm khách quan, công bằng, đúng luật.

Điều đáng ghi nhận là toàn bộ VĐV tham gia đều đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng; quá trình thi đấu không phát sinh khiếu nại về chuyên môn hay nhân sự trọng tài. Đây là minh chứng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cũng như tinh thần thượng tôn luật thi đấu của các đoàn VĐV.

Phần thi Aerobic sôi nổi, thể hiện sự tự tin, năng động của học sinh.

Nếu chuyên môn là thước đo chất lượng thì công tác bảo đảm an toàn là yếu tố góp phần làm nên thành công trọn vẹn. Lực lượng công an, y tế được bố trí tại các địa điểm thi đấu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Trong thời gian diễn ra Hội khỏe, không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự, không có VĐV bị chấn thương nặng, tạo môi trường thi đấu an toàn, văn minh và thân thiện.

Không khí sôi động còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua công tác truyền thông. Kết quả thi đấu được cập nhật hằng ngày trên các phương tiện thông tin, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh và người dân. Những hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu tiếp tục khẳng định giá trị nhân văn mà Hội khỏe Phù Đổng hướng tới.

Vận động viên nỗ lực bứt tốc trên “đường đua xanh”.

Điều làm nên ý nghĩa sâu sắc của Hội khỏe Phù Đổng không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay thành tích thi đấu. Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, giáo dục thể chất ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Hội khỏe Phù Đổng trở thành môi trường thực tiễn để học sinh rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, hình thành kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật và ý chí vươn lên. Đây cũng là dịp để ngành Giáo dục đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao trong trường học, phát hiện những học sinh có tố chất nổi trội, bổ sung nguồn VĐV cho các đội tuyển của tỉnh tham dự các giải đấu khu vực và toàn quốc.

Các nữ vận động viên thi đấu quyết liệt, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến thắng tại môn bóng đá.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Quang khẳng định: Thành công của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, giai đoạn I cụm Việt Trì là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và VĐV học sinh. Hội khỏe Phù Đổng không chỉ tạo sân chơi lành mạnh để học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần giáo dục ý chí, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Qua đó, phong trào “Khỏe để học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường; đồng thời tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao, bổ sung nguồn VĐV cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Các vận động viên thi đấu môn kéo co.

Các vận động viên thi đấu đầy quyết tâm ở môn bóng chuyền.

Khép lại giai đoạn I, những tiếng reo vui trên sân đấu sẽ còn đọng lại như nguồn động lực để các VĐV tiếp tục nỗ lực ở những chặng đường phía trước. Quan trọng hơn, Hội khỏe đã góp phần nuôi dưỡng trong mỗi học sinh tình yêu thể thao, ý chí rèn luyện và khát vọng vươn lên - những giá trị bền vững làm nên chất lượng giáo dục toàn diện và nguồn nhân lực khỏe mạnh cho tương lai của quê hương Đất Tổ.

Hạnh Thúy