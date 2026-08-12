Nhận định PSG vs Aston Villa: Đại chiến ở Siêu cúp châu Âu 2026

Nhận định PSG vs Aston Villa trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2026 trước thềm mùa giải mới diễn ra vào lúc 2h ngày 13/8 trên sân Salzburg.

PSG sẽ đối đầu Aston Villa trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2026 diễn ra tại Salzburg (Áo). Nhà vô địch Champions League hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu, trong khi Aston Villa quyết tâm tạo bất ngờ sau khi đăng quang Europa League mùa trước.

PSG muốn san bằng kỷ lục của Real Madrid

PSG bước vào trận đấu với tư cách nhà vô địch Champions League. Đội bóng của HLV Luis Enrique đang đứng trước cơ hội trở thành CLB thứ hai trong kỷ nguyên hiện đại giành Siêu cúp châu Âu trong hai mùa liên tiếp, sau Real Madrid các năm 2016 và 2017.

PSG đứng trước cơ hội san bằng thành tích của Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Ở trận tranh Siêu cúp châu Âu năm 2025, PSG đánh bại Tottenham trên loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức. Đây cũng là danh hiệu thứ 12 của HLV Luis Enrique kể từ khi dẫn dắt đội bóng thủ đô nước Pháp. Nếu tiếp tục đánh bại Aston Villa, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ có danh hiệu thứ 13 cùng PSG.

Phong độ trước mùa giải của PSG chưa thực sự ổn định. Nhà vô địch Pháp thua Mallorca 0-3 và hòa MU 1-1 trong hai trận giao hữu gần nhất. Tuy nhiên, PSG vẫn duy trì khả năng tấn công ấn tượng khi ghi bàn trong 28 trận đấu chính thức liên tiếp.

Aston Villa quyết tâm tạo bất ngờ

Aston Villa giành Europa League mùa trước sau khi đánh bại Freiburg trong trận chung kết tại Istanbul. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của đội bóng này sau 30 năm chờ đợi.

Đáng chú ý, Aston Villa từng giành Siêu cúp châu Âu trong lần duy nhất tham dự vào năm 1982. Khi đó, đội bóng Anh đánh bại Barcelona với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, Aston Villa đã chia tay hai cầu thủ quan trọng là Morgan Rogers và Youri Tielemans. Sau đó, HLV Unai Emery nhanh chóng bổ sung Alejandro Garnacho, Joao Gomes và Johan Manzambi nhằm tăng cường sức mạnh đội hình.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Aston Villa thi đấu 6 trận giao hữu trong mùa hè, giành 3 chiến thắng và nhận 3 thất bại. Đội bóng Anh vừa thua Bayern Munich 1-2 trong trận giao hữu hôm 7/8.

Trận đấu giữa PSG vs Aston Villa diễn ra vào lúc 2h ngày 13/8 (Ảnh: UEFA).

Trong quá khứ, PSG và Aston Villa từng tạo nên màn so tài hấp dẫn tại tứ kết Champions League 2024/25. PSG giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận. Trận Siêu cúp châu Âu năm nay được kỳ vọng tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi cả Luis Enrique và Unai Emery đều theo đuổi lối chơi tấn công.

PSG có thể đón Ousmane Dembele, Desire Doue, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez và Warren Zaire-Emery trở lại nếu đạt yêu cầu về thể lực. Trong khi đó, Aston Villa nhiều khả năng trao cơ hội ra mắt cho Garnacho và Joao Gomes. Tuy nhiên, Johan Manzambi sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Với kinh nghiệm, chất lượng đội hình và thành tích đối đầu gần đây, PSG được đánh giá nhỉnh hơn Aston Villa. Tuy nhiên, nhà vô địch Europa League hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội bóng Pháp trong cuộc chiến tranh danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Trận đấu giữa PSG vs Aston Villa tại Siêu cúp châu Âu 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 13/8 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Theo VOV