Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia trước bán kết ASEAN Cup 2026

Thống kê lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia trước cuộc đối đầu ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, Việt Nam vs Malaysia sẽ so tài ở trận bán kết lượt đi vào lúc 20h00 ngày 15/8 trên sân vận động Kuala Lumpur. Trước giờ bóng lăn, lịch sử đối đầu giữa hai đội đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Malaysia trước màn so tài ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đang nghiêng về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trong 25 lần gặp nhau trước đây, ĐT Việt Nam chiếm ưu thế với 17 chiến thắng, hòa 3 và chỉ để thua 5 trận.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đã duy trì chuỗi 10 trận bất bại trước Malaysia trong hơn một thập kỷ qua. Kể từ sau thất bại 2-4 tại bán kết AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam thắng tới 9 trận và chỉ hòa 1 lần trước đối thủ này.

Trận hòa duy nhất trong chuỗi đó diễn ra ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với tỷ số 2-2 trên sân khách. Sau đó, ĐT Việt Nam giành chiến thắng ở lượt về trên sân Mỹ Đình để lên ngôi vô địch.

Dù vậy, vẫn có những chi tiết khiến người hâm mộ không thể chủ quan. Malaysia từng thắng đậm 4-0 trên sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng kết quả sau đó bị hủy và xử thua 0-3 do vi phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 3/2026, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trên sân Thiên Trường. Kết quả này tiếp tục củng cố niềm tin cho đội bóng áo đỏ trước thềm cuộc tái đấu quan trọng.

Dù lịch sử đang nghiêng về phía ĐT Việt Nam, những con số chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng vẫn là sự chuẩn bị và bản lĩnh thi đấu, yếu tố sẽ quyết định kết quả ở hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026.

Theo vov.vn