Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia trước bán kết ASEAN Cup 2026

{title}
{publish}
{head}
Thống kê lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia trước cuộc đối đầu ở bán kết ASEAN Cup 2026.
Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, Việt Nam vs Malaysia sẽ so tài ở trận bán kết lượt đi vào lúc 20h00 ngày 15/8 trên sân vận động Kuala Lumpur. Trước giờ bóng lăn, lịch sử đối đầu giữa hai đội đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026.
Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Malaysia trước màn so tài ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đang nghiêng về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik. Trong 25 lần gặp nhau trước đây, ĐT Việt Nam chiếm ưu thế với 17 chiến thắng, hòa 3 và chỉ để thua 5 trận.
Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đã duy trì chuỗi 10 trận bất bại trước Malaysia trong hơn một thập kỷ qua. Kể từ sau thất bại 2-4 tại bán kết AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam thắng tới 9 trận và chỉ hòa 1 lần trước đối thủ này.
Trận hòa duy nhất trong chuỗi đó diễn ra ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với tỷ số 2-2 trên sân khách. Sau đó, ĐT Việt Nam giành chiến thắng ở lượt về trên sân Mỹ Đình để lên ngôi vô địch.
Dù vậy, vẫn có những chi tiết khiến người hâm mộ không thể chủ quan. Malaysia từng thắng đậm 4-0 trên sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng kết quả sau đó bị hủy và xử thua 0-3 do vi phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch.
Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 3/2026, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trên sân Thiên Trường. Kết quả này tiếp tục củng cố niềm tin cho đội bóng áo đỏ trước thềm cuộc tái đấu quan trọng.
Dù lịch sử đang nghiêng về phía ĐT Việt Nam, những con số chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng vẫn là sự chuẩn bị và bản lĩnh thi đấu, yếu tố sẽ quyết định kết quả ở hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026.
Theo vov.vn
baophutho.vn Kết thúc Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026, đoàn Phú Thọ giành 21 huy chương các loại, trong đó có 8 Huy...
baophutho.vn Sáng 8/8, tại phường Việt Trì đã diễn ra nội dung thi đấu môn Việt dã trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026....
Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026, qua đó giành ngôi nhất bảng và quyền vào bán kết, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự...
Tối 7/8, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 ở lượt trận cuối bảng A - ASEAN Championship 2026. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp,...
Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Campuchia lượt trận thứ 5 bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/8 trên sân vận động Mỹ Đình.
Cuối tháng 7 vừa qua, ông Infantino buộc phải rút lại đề xuất bán 20% cổ phần của một đơn vị mới quản lý quyền thương mại của FIFA với giá khoảng 4,2 tỷ USD.
baophutho.vn Chiều 5/8, Ban tổ chức vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2027 tại tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho giải đấu.