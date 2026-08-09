Những dấu ấn nổi bật của Phú Thọ tại Giải bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia

Kết thúc Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026, đoàn Phú Thọ giành 21 huy chương các loại, trong đó có 8 Huy chương Vàng (HCV), 9 Huy chương Bạc (HCB) và 4 Huy chương Đồng (HCĐ), xếp thứ 4 toàn đoàn. Theo đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành tích nổi bật của các vận động viên Phú Thọ đã tạo dấu ấn tại giải năm nay.

Những “kình ngư” bứt phá trên đường đua xanh

Nổi bật trong chuỗi thành tích của đoàn Phú Thọ là vận động viên Bùi Văn Chình với 2 HCV, 1 HCB. Ở nhóm tuổi nam 60-64, vận động viên Bùi Văn Chình giành HCV nội dung 50m bơi bướm với thành tích 49 giây 86. Sau đó, tiếp tục về nhất nội dung 100m bơi tự do với thành tích 1 phút 23 giây 21. Ở nội dung 50m bơi ngửa, vận động viên này giành thêm 1 HCB với thành tích 51 giây 02.

Vận động viên Bùi Văn Chình có thành tích thi đấu nổi bật của đoàn Phú Thọ.

Cũng giành 2 HCV, vận động viên Quách Thị Lâm thi đấu nổi bật ở nhóm tuổi nữ 60-64. Vận động viên Phú Thọ lần lượt về nhất ở nội dung 100m bơi tự do (thành tích 1 phút 38 giây 32) và 100m bơi ngửa (thành tích 1 phút 55 giây 89). Hai tấm HCV của Quách Thị Lâm đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn Phú Thọ.

Bùi Văn Bính cũng là một trong những gương mặt nổi bật của đoàn vận động viên Phú Thọ khi giành 2 HCV ở nhóm tuổi nam 50-54. Ở nội dung 50m bơi ngửa, vận động viên Bùi Văn Bính về nhất với thành tích 44 giây 72. Sang nội dung 100m bơi ngửa, vận động viên này tiếp tục giành HCV với thành tích 1 phút 48 giây 90.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt trên đường đua xanh với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Ở nhóm tuổi nữ 60-64, vận động viên Bùi Thị Mùi tiếp tục mang về thành tích cao cho đoàn Phú Thọ khi giành HCV nội dung 100m bơi ếch với thành tích 2 phút 03 giây 10. Trước đó, vận động viên này giành HCB nội dung 50m bơi ếch với thành tích 54 giây 42.

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Tân Cảnh giành 1 HCV và 1 HCB. Ở nội dung 50m bơi bướm nữ nhóm tuổi 45-49, Nguyễn Tân Cảnh giành HCB với thành tích 1 phút 00 giây 68. Sau đó, vận động viên này thi đấu thành công ở nội dung 100m bơi ngửa, giành HCV với thành tích 2 phút 00 giây 94.

Những tấm huy chương từ nỗ lực không tuổi

Bên cạnh những tấm HCV xuất sắc, các vận động viên Phú Thọ cũng để lại dấu ấn ở nhiều nội dung khác: Vận động viên Quách Thị Thìn giành HCB nội dung 100m bơi ếch nữ nhóm tuổi 55-59; vận động viên Đinh Thị Lý giành 2 HCB; vận động viên Quách Hiền Lương giành 1 HCB, 1 HCĐ; trong khi đó, vận động viên Xa Hồng Thống giành 2 HCĐ... Đó là những dấu ấn cá nhân nổi bật, góp phần tạo nên chuỗi thành tích của đoàn Phú Thọ.

Ở nội dung bơi tiếp sức, các vận động viên Quách Thị Lâm, Đinh Thị Lý, Bùi Thị Mùi và Nguyễn Tân Cảnh cùng giành HCB nội dung tiếp sức 4x50m bơi tự do nữ nhóm tuổi 46-49. Kết quả này cho thấy ngoài thành tích cá nhân, các vận động viên Phú Thọ còn phát huy tốt tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp ở nội dung tiếp sức.

Các vận động viên của Phú Thọ đã thi đấu thành công, tạo dấu ấn nổi bật tại Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026.

Qua các ngày tranh tài, những tấm huy chương của đoàn Phú Thọ đạt được ở nhiều nhóm tuổi và nội dung, từ bơi tự do, bơi ngửa, bơi ếch đến các nội dung bơi bướm và tiếp sức. Đáng chú ý, nhiều vận động viên duy trì được phong độ ổn định, liên tục góp mặt ở nhóm dẫn đầu và mang về nhiều huy chương cho đoàn. Chung cuộc, đoàn Phú Thọ giành 21 huy chương, gồm 8 HCV, 9 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn. Kết quả này đưa Phú Thọ vào nhóm những đoàn có thành tích nổi bật tại Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026.

Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026 diễn ra từ ngày 3 - 9/8, quy tụ 250 vận động viên đến từ 19 câu lạc bộ trên cả nước. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên, nhằm tạo sân chơi thể thao bổ ích cho người trung niên và cao tuổi; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các địa phương, câu lạc bộ bơi trong toàn quốc.

Mạnh Hùng