Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới chịu sức ép chưa từng có

Cuối tháng 7 vừa qua, ông Infantino buộc phải rút lại đề xuất bán 20% cổ phần của một đơn vị mới quản lý quyền thương mại của FIFA với giá khoảng 4,2 tỷ USD.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi nhậm chức năm 2016, sau khi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia khai thác quyền thương mại của FIFA vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn và quan chức cấp cao trong tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, cuối tháng 7 vừa qua, ông Infantino buộc phải rút lại đề xuất bán 20% cổ phần của một đơn vị mới quản lý quyền thương mại của FIFA với giá khoảng 4,2 tỷ USD.

Dự án này từng được kỳ vọng sẽ tạo nguồn tài chính lớn để đầu tư cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, nhưng nhanh chóng làm dấy lên lo ngại rằng các quỹ đầu tư tư nhân có thể gây ảnh hưởng quá sâu tới việc khai thác các giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) là bên phản đối quyết liệt nhất. Lập trường của UEFA đã kéo theo nhiều lãnh đạo cấp cao trong FIFA công khai bày tỏ quan điểm không đồng tình hoặc giữ khoảng cách với kế hoạch của Chủ tịch Infantino.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström cho rằng việc rút lại đề xuất là quyết định cần thiết sau hàng loạt diễn biến bất lợi. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Kevin Lamour chỉ trích quy trình triển khai dự án, cho rằng đội ngũ nhân viên FIFA không được cung cấp đầy đủ thông tin.

Cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro đã từ chức, còn Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu Arsène Wenger cho biết ông chỉ biết về kế hoạch thông qua truyền thông và ủng hộ quyết định dừng dự án.

Sức ép tiếp tục gia tăng khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Al-Hussein, cáo buộc FIFA đã sử dụng các biện pháp gây sức ép nhằm vận động sự ủng hộ dành cho ông Infantino.

Những cáo buộc này càng làm dấy lên tranh cãi về tính minh bạch cũng như cách thức điều hành của ban lãnh đạo FIFA.

Trong bối cảnh đó, ông Infantino đã triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo cấp cao của FIFA tại thành phố Salé, gần thủ đô Rabat của Maroc, nhằm tìm giải pháp xử lý khủng hoảng và củng cố sự đồng thuận trong nội bộ.

Mặc dù chịu nhiều chỉ trích từ châu Âu, nhưng ông Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ của một số liên đoàn thành viên tại châu Phi, châu Á và Trung Đông.

Đây được xem là chỗ dựa quan trọng giúp ông duy trì vị thế trong ngắn hạn, song cũng cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ nét trong nội bộ FIFA trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.

Theo điều lệ FIFA, nếu khoảng 20% trong tổng số 211 liên đoàn thành viên yêu cầu, tổ chức này có thể triệu tập Đại hội bất thường để xem xét các vấn đề quan trọng.

Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy một quy trình bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Infantino đã được khởi động.

Truyền thông quốc tế nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ bắt nguồn từ một dự án đầu tư bị hủy bỏ mà còn phản ánh những tranh luận ngày càng gay gắt về mô hình quản trị, tính minh bạch và mức độ tập trung quyền lực tại FIFA.

Sau gần một thập kỷ lãnh đạo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, ông Gianni Infantino đang bước vào giai đoạn được đánh giá là nhiều thách thức nhất trong nhiệm kỳ của mình.

Theo TTXVN